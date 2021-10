Programme NBA : Damian Lillard face aux Suns, joli duel entre deux des 75 meilleurs joueurs de l’histoire askip

Cinquième nuit de la saison en approche et huit matchs au menu. Pas forcément la nuit la plus folichonne de l’année à première vue mais il en faut pour tous les goûts, et quelques zinzins viendront très probablement nous contredire en collant de la masterclass à toute berzingue. Allez, envoyez le programme NBA du soir !

# PROGRAMME NBA DU SAMEDI 23 OCTOBRE 2021

0h : Cavaliers – Hawks

Cavaliers – Hawks 1h : Pacers – Heat

Pacers – Heat 1h30 : Raptors – Mavericks

Raptors – Mavericks 2h : Bulls – Pistons

Bulls – Pistons 2h : Wolves – Pelicans

Wolves – Pelicans 2h30 : Spurs – Bucks

Spurs – Bucks 4h : Blazers – Suns

Blazers – Suns 4h30 : Clippers – Grizzlies

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Les deux derniers : on triche un peu alors on a choisi deux rencontres, déjà parce qu’elles nous/vous obligerons(ez) à veiller jusqu’au bout de ce saturday night, mais aussi parce que ces deux matchs sont clairement ceux qui nous excitent le plus ce soir. Un Damian Lillard en opération séduction après s’être retrouvé malgré lui dans une tempête houleuse ayant trait à la liste des NBA 75 Greatest, face à des Suns en back-to-back ? Hum, atenzione. Puis le dernier match de la nuit, la tisane quoi, avec des Clippers battus lors de leur opener par une torche humaine nommée Curry et cette nuit opposés à des Grizzlies déjà bien mordants, un duel entre Paul George et Ja Morant qui s’annonce bien sexy on the Los Angeles beach.

# À SURVEILLER EGALEMENT

Des Cavs en back-to-back et toujours orphelins de victoire face à des Hawks aperçus bien en place lors de leur premier match face à Dallas

Des Pacers en back-to-back et toujours orphelins de victoire face à un Heat aperçu bien en place lors de son premier match face aux Bucks

Scottie Barnes face à Luka Doncic

Le deuxième Bulls – Pistons de la saison déjà, autant en finir le plus vite avec cette horreur de match-up

Des Bulls en back-to-back mais qui tenteront d’être la première franchise de la Ligue en 3-0

Le premier tir rentré de la saison pour Killian Hayes ?

La joyeuse bande des Wolves face à la bande pas très joyeuse des Pels

La jeunesse des Spurs dont on louera probablement le talent et l’envie demain, malgré une défaite de 24 points face aux champions en titre

Peut-être trois Français en tenue ce soir à Los Angeles (Nicolas Batum, Yves Pons, Killian Tillie et Laurent Ruquier, sauf un)

On part donc sur une soirée en apparence tranquille, mais qui nous réserve probablement son lot de surprises. Allez, ici on part sur le Jerami Grant game, un 38/17 de Giannis Antetokounmpo et 44 points de Ja Morant pour mettre le couvercle. Yeah, vivement minuit.