Les meilleurs déguisements de NBA pour Halloween : LeBron en Freddy Krueger et Klay Thompson en Larry Bird, encore un défilé de masterclass

C’est lundi, on est le 1er novembre, alors on commence la semaine avec le Top 10… des déguisements des joueurs NBA. Chaque année pour Halloween, on trouve du lourd et 2021 ne fait pas exception à la règle. LeBron, Curry, KAT, Lillard… en plus d’être terrifiant sur le terrain, ils le sont aussi en dehors. Voici quelques-uns des meilleurs costumes de ce Halloween 2021.

#1 : Boban Marjanovic, tout ce que fait cet homme est incroyable

Is that Boban Marjanovic or 7 ft 4 in tall Axl Rose? 😂pic.twitter.com/dlQxALm9S1 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 31, 2021

#2 : Stephen Curry, même là il se déguise en artilleur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wardell Curry (@stephencurry30)

#3 : Robin Lopez, aussi bon pour se déguiser que pour taper sur des mascottes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Robin Lopez (@gustogummi88)

#4 : Pas de montre pour un homme des cavernes c’est logique…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Damian Lillard (@damianlillard)

#5 : LeBron James a mis un chapeau, pourtant ce qui fait le plus peur c’est sa calvitie

.@KingJames dressed up as Freddy Krueger for Halloween 🎃 pic.twitter.com/LBNis6L8vt — Bleacher Report (@BleacherReport) October 31, 2021

#6 : Tyrese Haliburton est dans un Top 10

#7 : Klay Thompson, c’est surtout son retour sur les terrains qui va faire peur

"Larry Legend" Klay wishing everyone a Happy Halloween 🤣 [via @KlayThompson / IG] pic.twitter.com/fOiMcyA6aD — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 31, 2021

#8 : N’oubliez pas que cette personne mate des vidéos de bastons de gorilles avant les matchs

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HEIR JORDYN (@jordynwoods)

#9 : Russell Westbrook devient de plus en plus inquiétant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Russell Westbrook (@russwest44)

#10 : JaVale McGee palme de l’originalité

Certains feraient mieux de s’investir autant sur le terrain que pour Halloween. En attendant, les stars NBA ont encore tout donné cette année. En plus de ça, il y a eu pas mal d’actions bien flippantes cette nuit.