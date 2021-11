Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Bucks – Knicks vendredi soir, les fans de Big Apple vont devenir intenables en cas de succès

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Rien de tel qu’un petit jour férié pour recharger les batteries avant de réactiver le mode nuit blanche. En plus, le changement d’horaire effectué ce week-end nous a permis de gagner une heure de sommeil en sortie de soirée NBA. Alors maintenant que les cernes ont un peu dégonflé, c’est reparti pour un tour. D’autant qu’il y aura encore du très lourd au programme à la télé cette semaine. Ça commence par un duel inter-Conférence de bien classés entre Dallas et Miami ce mardi. Le style est différent mais la hype est bien présente dans les deux camps. Vendredi, des champions en titre en petite forme croiseront des Knicks inarrêtable en ce début de saison. On connait leurs fans et les conclusions hâtives pourraient se multiplier en cas de victoire new-yorkaise à Milwaukee. Comme d’habitude, on terminera la semaine avec deux affiches aux horaires european friendly le samedi et le dimanche.

Dans la nuit du lundi 1er novembre

Atlanta Hawks – Washington Wizards à 0h30 (beIN 4)

Memphis Grizzlies – Denver Nuggets à 1h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 2 novembre

Dallas Mavericks – Miami Heat à 0h30 (beIN 2)

Los Angeles Lakers – Houston Rockets à 3h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 3 novembre

Chicago Bulls – Philadelphie Sixers à 0h (beIN 4)

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks à 0h30 (beIN 2)

Dans la nuit du jeudi 4 novembre

Miami Heat – Boston Celtics à 0h30 (beIN 3)

Detroit Pistons – Philadelphie Sixers à 0h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 5 novembre

Milwaukee Bucks – New York Knicks à 0h30 (beIN 1)

Detroit Pistons – Brooklyn Nets à 0h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 6 novembre

Denver Nuggets – Houston Rockets à 22h (beIN 3)

Phoenix Suns – Atlanta Hawks à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 7 novembre

Toronto Raptors – Brooklyn Nets à 21h30 (beIN 3)

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs à 1h (beIN 4)