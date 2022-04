Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Ça y’est, c’est les Playoffs. Et vu le week-end qu’on vient de passer, on est déjà parti sur de bonnes bases avec 4 matchs par nuit et très peu de sommeil accumulé en 48h. Tant pis, tant mieux, c’est justement ça qu’on veut. Si les Celtics et les Nets jouent comme ça tous les jours, on n’aura pas trop de mal à tenir le rythme et à rester éveillés jusque tard dans la nuit. Au programme cette semaine, il y aura donc deux affiches par nuit. Pas la peine de vous hyper longtemps, on parle des Playoffs NBA donc manquer ces matchs est absolument impensable. Fini le blabla, par ici le menu !

Dans la nuit du lundi 18 avril

Game 2 : Philadelphie Sixers – Toronto Raptors à 1h30 (beIN 1)

Game 2 : Dallas Mavericks – Utah Jazz à 2h30 (beIN 3)

Dans la nuit du mardi 19 avril

Game 2 : Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves à 2h30 (beIN 3)

Game 2 : Phoenix Suns – New Orleans Pelicans à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 20 avril

Game 3 : Toronto Raptors – Philadelphie Sixers à 2h (beIN 1)

Game 2 : Milwaukee Bucks – Chicago Bulls à 3h30 (beIN 3)

Dans la nuit du jeudi 21 avril

Game 3 : Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies à 1h30 (beIN 1)

Game 3 : Utah Jazz – Dallas Mavericks à 3h (beIN 3)

Dans la nuit du vendredi 22 avril

Game 3 : Atlanta Hawks – Miami Heat à 1h (beIN 3)

Game 4 : Chicago Bulls – Milwaukee Bucks à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 23 avril

Game 4 : Toronto Raptors – Philadelphie Sixers à 20h (beIN 2)

Game 4 : Utah Jazz – Dallas Mavericks à 22h30 (beIN 3)

Dans la nuit du dimanche 24 avril

Game 4 : Chicago Bulls – Milwaukee Bucks à 18h30 (beIN 3)

Game 4 : Denver Nuggets – Golden State Warriors à 21h30 (beIN 3)