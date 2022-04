NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les moments crève-cœur ! Apéro TrashTalk

Lundi, c’est Top 10 All-Time ! Au programme, des updates de certains grands thèmes qui ont déjà eu droit à leur Top 10 mais qui méritent d’être revus car le classement a évolué voire a été chamboulé par les performances des dernières années. Mais aussi de nouveaux thèmes, comme celui du jour qui risque d’en émouvoir plus d’un.

La larmichette, le mistral oculaire, la pluie sans pluie : les moments crève cœur ! Au programme de ce lundi, une heure et demie de blabla autour des moments NBA les plus brisants. C’est-à-dire ? C’est-à-dire des joueurs dégagés avec ingratitude par leur franchise de cœur, des blessés au plus mauvais des moments, des chantiers qui ont scindé l’espoir d’un fan en deux. Oui, la ville de Villeneuve D’Ascq peut-être citée dans cette vidéo, et pour bien autre chose que son formidable patrimoine. En bref, même si cette vidéo est une excellente nouvelle, nous mettons en garde quant à sa capacité à casser l’ambiance presque estivale apportée par le soleil sur ces derniers jours.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.