La victoire par procuration. Un terme qui pour beaucoup, implique un succès indirect, sans autre récompense que celle de la satisfaction morale. Sauf qu’en NBA, grâce à un système à la complexité unique, la victoire d’une équipe sur une simple confrontation, peut changer l’histoire d’une franchise tierce. On débrief.

C’est le genre de détail qu’on oublie. Vendredi 15 avril, les Pelicans se sont qualifiés pour les Playoffs en disposant des Clippers (105-101), dans le cadre du deuxième et dernier match de play-in. Un succès qui, en plus d’offrir à la Louisiane sa première postseason depuis quatre ans, embarque Hornets, Thunder et Knicks dans le traîneau de l’euphorie. Et l’OM aussi, car chez les Clippers, il y a Ivica Zubac qui vient de Croatie. Il a déjà fait une escale au Duty Free de Charles de Gaulle sur un trajet retour des States, où il est apparemment passé devant un parfum de la marque Dior qui est aussi le sponsor du PSG. Sans pour autant l’acheter, mais montrant un intérêt beaucoup trop suspect en le fixant au moins trois secondes. Un peu léger pour célébrer sa défaite ? Boarf, quand il s’agit de victoire par procuration, les Marseillais ratissent large. Mais allons droit au but. La victoire des Pelicans a permis à trois franchises différentes de bonifier leur situation en prévision de la loterie du 17 mai prochain. On ne parle pas encore de choix fixes, mais de « meilleures cotes ». Déjà propriétaire de la 4è meilleure cote – grâce au 4è plus mauvais bilan de cette saison – le Thunder récupère, à l’issue de ce play-in, la 12è meilleure cote de cette Draft 2022. L’équipe de Sam Presti possède en effet le choix des Clippers, obtenu trois ans plus tôt, dans le trade envoyant Paul George à Los Angeles.

If NOP wins -CHA will have #15 (via NOP)

-OKC will have #12 (via LAC)

-NYK will have #11 (their own)

-POR will have a top-5 prot. 25 first from MIL If LAC wins -POR will have #11 (via NOP but prot. top 5)

-OKC will have #15 (via LAC)

-CHA will have #41 and 24 NOP 2nd — Bobby Marks (@BobbyMarks42) April 15, 2022

Les Knicks chopent quant à eux à la 11è meilleure cote de la Draft 2022. Ils ne sont pas proprios d’un choix des Clippers, mais leur bilan de saison régulière grille tout simplement la priorité aux Blazers qui, détenteurs du choix des Pelicans, n’ont finalement plus le droit au bonheur de ce lottery pick. Dans un arrangement que l’on ne saurait vous résumer en moins de quarante-douze lignes, les Bucks devaient donner leur premier tour de Draft 2025 aux Pelicans si les Pelicans donnaient leur premier tour de Draft 2022 à Portland. Mais qualifiés pour les Playoffs, les Pelicans n’ont plus de premier tour de Draft 2022, hormis leur 8è cote acquise via un trade avec les Lakers. Sauf qu’ils ne peuvent pas filer un choix qu’ils ont obtenu d’une autre équipe, sinon c’est la foire complète. Mais ils ont aussi ce 15è choix ! Pourquoi ne peut-il pas faire l’affaire ? Eh bien car il est déjà promis aux Hornets : Charlotte récupérait d’office le premier tour des Pelicans s’il se situait entre le 15è et le 30è choix. Grâce à la victoire des Pelicans, le choix tombe de la loterie et glisse dans cette marge 15-30, pour le plus grand bonheur des Frelons. À la place de la 11è meilleure cote de cette Draft 2022 donc, Portland récupère le premier tour 2025 de Milwaukee, Top 5 protégé.

La NBA est pour nous la meilleure ligue au monde, mais quand il faut gratter ce genre de papier, on a juste envie de tout arrêter.

À quoi bon faire simple quand on peut promettre un choix de Draft 2037 en 2008 seulement si en 2016 une équipe ne donne pas son choix de Draft 2022 à la franchise gagnante du play-in. On espère au moins que ça a (un peu) fait le ménage dans vos têtes. Nous ? Non.