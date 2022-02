Larry Nance Jr. et Josh Hart ont échangé leurs maisons après avoir été transférés l’un contre l’autre : on tient la meilleure anecdote de cette trade deadline

Inclus dans l’échange de C.J. McCollum à New Orleans juste avant la trade deadline, Larry Nance Jr. et Josh Hart se sont croisés à l’aéroport. Le premier pour se rendre en Louisiane, le second pour aller à Portland. Alors pour simplifier leur installation dans leurs nouvelles villes respectives, les deux amis ont décidé de s’échanger leurs maisons.

Tout peut arriver en NBA, ils nous avaient pourtant prévenus avec leur slogan « Where amazing happens ». Il y a deux semaines, à l’occasion de la trade deadline, les Blazers et les Pelicans ont procédé à un échange envoyant C.J. McCollum, Larry Nance Jr. et Tony Snell à NOLA contre Josh Hart, Tomas Satoransky, Nickel Alexander-Walker et Didi Louzada à Portland. On n’y pense presque jamais, mais un trade chamboule la vie des joueurs concernés et ceux-ci doivent alors déménager rapidement. Anciens coéquipiers chez les Lakers lors de la saison 2017-18, Josh Hart et Larry Nance Jr. ont décidé de s’entraider d’une manière tout à fait extraordinaire. Tous deux propriétaires d’une maison, à Portland pour LNJ et à la Nouvelle-Orléans pour Hart, les deux hommes ont décidé de tout simplement s’échanger leurs logements. Non non, vous avez bien lu, les deux joueurs ont échangé leurs maisons comme si ce n’était que des cartes Pokémon.

“I own a house in Portland. He owns a house in New Orleans. So we just swapped.”

Larry Nance Jr. and Josh Hart exchanged houses after swapping teams in CJ McCollum trade 😂 pic.twitter.com/XGyBNiMZWR

