DeMar DeRozan avoue regarder un max de matchs de Gary Payton II : c’est juste pour le kiff ou c’est pour préparer les futures Finales NBA ?

On a peut-être percé le secret de DeMar DeRozan, en pleine réussite depuis des semaines et candidat au titre de MVP cette saison. Quand il n’est pas en train d’humilier ses adversaires, le joueur des Bulls adore regarder jouer les Warriors et plus particulièrement Gary Payton II. En même temps, qui n’aime pas voir jouer le fils de The Glove ?

Vous aimez la défense ? Vous aimez les gros tomars ? Vous aimez les joueurs de l’ombre ? Vous aimez les équipes qui jouent trop bien au basket ? Alors vous allez adorer Gary Payton II chez les Warriors. Tiens tiens, ça vous aussi fait un point commun avec DeMar DeRozan, sûrement le seul d’ailleurs, non pas que l’on remette en cause vos qualités de basketteur, mais votre nom n’a encore jamais été mentionné parmi les favoris pour le trophée de MVP jusqu’à preuve du contraire. Le All-Star de Chicago a en effet avoué à Calvin Fong de Clutch Points qu’il était complètement fada de la puce des Warriors. Ce n’est pas vraiment un hasard, car Dédé connaît en fait le joueur des Dubs depuis belle lurette. Pour cause, Gary Payton a été le mentor de DMDR lorsqu’il était plus jeune et c’est donc tout naturellement qu’il a fait connaissance avec le fiston. Le taureau La vache, quel joueur le deuxième du nom est aussi devenu ! Le gars peut défendre tous les postes sauf celui de pivot (même si on l’a déjà vu défendre du Nikola Jokic), il rentre ses 3 quand il le faut (38% de réussite de loin), il se bat comme un chien au rebond et il réinvente le Slam Dunk Contest tous les soirs… On sent que papounet est passé par là.

C’est une juste reconnaissance pour lui de voir qu’un joueur calibre MVP se pose devant son écran juste pour le mater. Entré dans la ligue en 2016 chez les Bucks, GPII n’a jamais convaincu une franchise de le garder longtemps avant cette année. Entre 2016 et 2020, il vadrouillera un petit peu partout aux quatre coins des États-Unis, entre Milwaukee, Los Angeles et Washington pour un total fort peu impressionnant de 61 matchs en 4 saisons. C’est typiquement le genre de joueur qui te faisait dire à l’époque « Jure il joue en NBA le fils de Gary Payton ? » Véritable aubaine pour lui, il débarque en 2020 dans une franchise hyper stable que sont les Golden State Warriors. Après un exercice 2020-2021 plus qu’oubliable, il s’est totalement révélé cette saison en prenant pleinement sa chance. Aujourd’hui, il est l’un des chouchous du Chase Center, des observateurs et même de DeMar DeRozan… À moins que ce soit du bluff pour scruter à fond le mec qui va défendre sur lui lors des Finales NBA 2022. Une affiche crédible entre deux équipes qui font plaisir à voir jouer. D’un côté, les Warriors sont 2è de l’Ouest et pratiquent un basket joga bonito. Sous l’impulsion d’un Curry de gala, du retour tant attendu de Klay Thompson, et challah de Draymond Green, Golden State pourrait bien aller gratter une sixième finale en 8 ans. Et pourquoi pas face aux Bulls du MVP droitier DeRozan (qui a encore sali du monde cette nuit) qui réalisent collectivement une superbe saison et qui bataillent avec le Heat pour le trône de l’Est en ce moment.

Si vous croisez DeMar DeRozan, ne vous étonnez pas s’il a Gary Payton II sur son fond d’écran. Vu la saison que le fils du gant nous pond, on ne peut que comprendre le fait que le taureau ne loupe pas un match de son chouchou… Avant de l’affronter en Finales ?

Sources texte : Clutch Points