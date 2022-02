Preview Timberwolves – Sixers : ambiance explosive dans le Minnesota pour les débuts de James Harden avec Philly

C’est encore une bien belle soirée NBA qui nous attend mais cette nuit il y a surtout un match qui va attirer notre attention. Ce Wolves vs Sixers nous fait clairement de l’œil puisque nous aurons l’occasion de voir les premiers (doubles) pas de James Harden sous le maillot de Philly et un nouveau duel de gros matous entre les deux meilleurs amis du monde (non) : Karl-Anthony Towns et Joel Embiid.

Prenez votre réveil, votre montre ou votre téléphone, peu importe, mais mettez une alarme à 2h du matin, une deuxième à 2h10 au cas où et connectez vous sur votre plus beau League Pass pour profiter de ce superbe match. Wolves vs Sixers, le Minnesota contre la Pennsylvanie, mais aussi et surtout le duel sous la peinture entre deux des meilleurs pivots de la ligue que sont Karl-Anthony Towns et Joel Embiid. Les deux réalisent une magnifique saison et étaient d’ailleurs présents pour le match des étoiles à Cleveland la semaine dernière. Pour le premier, on part sur un joli 24,4 points, 9,7 rebonds et 4 passes en 52/41/82. L’autoproclamé meilleur big man shooteur de l’histoire évolue enfin dans une équipe qui gagne. Ces Wolves auxquels on avait cessé de croire jouent enfin à haut niveau. Avec un bilan de 32 victoires pour 28 défaites, les Playoffs sont plus que jamais accessibles. En face Jojo ne se laissera pas faire. En tête de la course au MVP au moment de ces lignes, le Camerounais est tout simplement énorme. Meilleur scoreur de la Ligue avec 29,6 points, le tout agrémenté de 11,2 points et 4,5 passes, au sein d’une équipe des Sixers sur le podium à l’Est.

Vous l’aurez compris, les deux pivots sont chauds mais, élément intéressant, ils ne peuvent pas se saquer. Le 31 octobre 2019, soir d’Halloween, les deux en étaient venus aux mains. Une scène digne des plus grands films d’horreurs comme l’Exorciste, Massacre à la tronçonneuse, ou Batman Forever (regardez la performance d’acteur de Tommy Lee Jones et vous comprendrez pourquoi c’est un film d’horreur). Quand deux géants commencent à se castagner, c’est de suite plus impressionnant. Ça se fout au sol bien comme il faut, ça essaye de s’enchaîner avec petit crochet du droit, petit crochet du gauche… Mais la bagarre fut vite arrêtée et les deux joueurs furent renvoyés au vestiaire. Derrière on a eu le droit à un peu de trashtalking sur Twitter pour notre plus grand plaisir. Depuis, on ne peut pas dire que c’est l’amour fou entre les deux. Point important dans la bagarre, Ben Simmons a tenté d’étrangler KAT et vu que ça s’est passé en Pennsylvanie, peut-être que Benjamin Simon est la véritable identité de l’étrangleur de Scranton (dites-nous que vous avez la ref svp). Malheureusement, cette nuit ça sera sans Ben, parce que oui, si vous avez bien suivi la NBA ces dernières semaines il est parti direction Brooklyn en échange notamment d’un certain James Harden.

Enfin ! Ce soir marquera aussi les grands débuts de James Harden sous le maillot des Sixers, chose qu’il attend depuis fin 2020 apparemment (énorme lol). Nous allons désormais pouvoir balancer d’énormes conclusions hâtives sur ce duo tant attendu. En cas de victoire, ils seront bien évidemment favoris pour le titre, mais attention si ça perd parce que dans ce cas-là ça va dégager au premier tour contre les Raptors en 4 matchs et Harden demande son transfert cet été. En tout cas, ça reste un petit évènement ce match… C’est le début du nouveau tandem le plus médiatisé de la NBA donc soyez présents.

10-time NBA All-Star James Harden will make his Philadelphia 76ers debut on Friday at Minnesota. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 24, 2022

Grosse affiche en perspective entre ces surprenants Wolves et ces Sixers new-look. Un duo de pivots qui ne s’aiment pas, avec un supplément de James Harden qui – on l’espère – n’est pas venu pour trier les lentilles. RDV 2h du sbar, on va se RÉ-GA-LER !

