Joe Johnson s’est encore offert un petit festin avec Team USA : 18 pions à 40 ans, mais qui a mis le temps sur pause ?

Tout comme ses derniers adversaires en finale des Jeux Olympiques, Team USA débutait son tournoi de qualification pour la Coupe du Monde 2023 face à Porto Rico cette nuit. Un match plutôt easy dans lequel Joe Johnson a pointé le bout de son nez pour mettre 18 points et repartir avec la win. On signe où pour qu’il fasse la même chose en NBA ?

Ce jeudi, c’était basket FIBA pour tout le monde. Après avoir vu la France se défaire du Portugal, c’était aux États-Unis de montrer de quel bois ils se chauffent face à Porto Rico. D’ailleurs, il y a un zozo qui s’est plutôt bien débrouillé, et il a beau avoir 40 ballets, ça ne l’a pas empêché de faire la fêtes aux Portoricains : cet homme, ce n’est autre que Joe Johnson. 18 points, 3 rebonds et 4 passes à 7/11 au tir en 22 minutes, avec en prime une petite place de titu et la win. Alors que sa sélection avait été remise en cause, notamment parce qu’il prenait la place de petits jeunes qui venaient toquer à la porte, Iso Joe a vécu la soirée parfaite pour renaître un petit peu de ses cendres. , en même temps il a bossé pour le gars.

« Je ne le vois jamais comme ça [sur le fait d’être spectateur de sa fin de carrière, ndlr]. Je suis un gars qui aime le basket. Mon fils a 15 ans et nous sommes dans le gymnase presque tous les jours à travailler. Je n’ai donc jamais pensé à cela. Même si je ne joue pas en tant que professionnel, j’ai toujours une chance de jouer en compétition avec la sélection. »

Team USA va affronter le Mexique ce dimanche et Joe sera bien évidemment de la partie, lui qui vit très certainement les derniers moments de basket de sa carrière sous le maillot de Team USA. Il avait bien tenté un retour cette saison après presque quatre ans d’absence. Un comeback sous le maillot vert des Celtics pour un petit match et 2 points à 100 % au tir ! Waouh. Comme un symbole, sa carrière NBA pourrait s’arrêter là où tout a commencé puisqu’il a été drafté par Boston… À moins qu’une équipe vienne lui proposer une petite mission avant la fin de la saison ?

Dans ce cas-là, il va falloir faire vite parce que après le 1er mars, les rosters ne pourront plus bouger. Encore 20 pions dimanche contre les Mexicains et c’est – presque – sûr qu’il recevra un coup de fil d’une équipe NBA. Un petit peu à la manière d’Isaiah Thomas, qu’est-ce qu’une équipe a vraiment à perdre à signer Mister Joe ? Au pire, il est mauvais et ça devient le 15è joueur de la rotation, et ce n’est pas lui qui va faire exploser le salary-cap. Plus maintenant en tout cas. Et dans le meilleur des cas, ce sera un renfort de plus en sortie de banc payé une bouchée de pain (bouchée de pain qu’on aimerait tous gagner), qui peut servir de mentor à des petits jeunes. Parce que oui, 1 277 matchs et 20 407 points ça peut aider à aiguiller quelques minots. Honnêtement, difficile de l’imaginer gratter 15 minutes dans une rotation mais il peut apporter un petit truc non négligeable qui s’appelle l’expérience dans un groupe.

Joe Johnson est de retour au premier plan avec Team USA. 40 ans mais toujours performant avec une belle perf’ à 18 points. Maintenant on attend juste le coup de fil du GM qui voudra bien lui faire confiance, histoire de s’offrir un dernier tour de grâce en NBA.

Source texte : ESPN