Isaiah Thomas a planté 45 points en G League : s’il pouvait faire la même en NBA ça serait sympa

Pour son premier match avec les Grand Rapids Gold, Isaiah Thomas a pour ainsi dire été plutôt pas mal, voire excellent. 45 points au plus grand des calmes, de quoi s’offrir une perspective de revenir en NBA d’ici le 1er mars ?

45 points, 3 rebonds, 5 passes en 52/36/88, ce sont les stats ahurissantes de Isaiah Thomas en G League cette saison. Bon, en même temps il n’a joué qu’un match, mais quel match ! Désormais sous les ordres de Jason Terry, le meneur s’est vite adapté à la ligue mineure. Il aura tout fait dans ce match, entre drives bien sentis, petits shoots mid-range dont il a le secret, et grosses bombes à 3-points. IT nous a ramenés aux bons souvenirs de son époque Celtics où il était un attaquant formidable, terminant d’ailleurs à 29,7 points de moyenne lors de l’exercice 2016-2017. Même si ça ne reste que de la G League, ça fait du bien de voir ce joueur exprimer son talent car sa descente aux enfers basketballistique chagrine, surtout pour un gars qu’il est difficile de ne pas aimer suite à son histoire touchante. La planète basket rêverait évidemment le voir évoluer en NBA plutôt que chez sa ligue affiliée… Mais est-ce vraiment possible ?

Peut-être que cette grosse perf va taper dans l’œil de certaines franchises ? En tout cas, elles ont jusqu’au 1ermars pour boucler leurs effectifs en vue de la fin de la saison. Il reste donc six jours aux GM pour passer un coup de fil à Isaiah et lui dire vient signer un petit contrat. Même si c’est ce que la majorité espère, cela paraît compromis puisqu’il a déjà tenté un comeback cette saison, qui ne s’est pas avérée concluant. Cinq matchs joués entre les Lakers et les Mavericks, pour 8,6 points et 2 passes, mais à 32% de réussite au tir, dont 20% de loin, des pourcentages qui aggraveraient la vue d’un aveugle. Sa mini-aventure NBA édition 2021-2022 n’aura pas été concluante, et la perspective de le voir évoluer dans la Grande Ligue jusqu’à la fin de la saison paraît compromis.

Pourtant, que risquent les franchises à tenter le pari ? Pas grand-chose justement. Au pire des cas, bah tu ne le fais pas jouer, et au meilleur des cas il comble quelques minutes, et qui peuvent être de bonnes factures sur le plan offensif bien évidemment. Est-ce qu’une équipe comme les Suns, orphelins de Chris Paul ne pourrait pas le gratter pour jouer derrière Cameron Payne (phrase impossible à prononcer il y a 5 ans). En tout cas, on veut voir IT finir la saison en NBA ! Bon ok, un mec cramé chez l’un des favoris, pas sûr que l’idée soit la meilleure du monde. Mais en cherchant bien, dans le cadre idoine, Thomas peut dynamiter les défenses adverses avec la second unit lors de courtes séquences. S’il retranscrit son adresse aperçue avec les Grand Rapids Gold au niveau supérieur…

Premier match en G League, première grosse performance pour Isaiah Thomas. 45 points en étant propre au tir, ça nous rappellerait presque 2017. Peut-être qu’en cartonnant ainsi, le meneur tapera dans l’œil de certaines franchises pour revenir en NBA : réponse dans quelques jours. Tic tac tic tac.

