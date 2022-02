Joe Johnson rejoint Team USA pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde : le vieux briscard a été appelé, mode Uncle Drew activé ?

Le roster de Team USA pour les deux matchs de qualif’ contre le Mexique et Porto Rico vient de tomber. On aura droit à du Jordan Bell, du Langston Galloway, mais surtout à du… Joe Johnson, qui sortira de la maison de retraite.

Marc Stein a annoncé hier sur son compte Twitter les 12 hommes qui composeront l’équipe pour les deux matchs de qualification à la Coupe du Monde 2023 face au Mexique et à Porto Rico. Jordan Bell, Tarik Black, Brian Bowen II, Langston Galloway, Jared Harper, Juwan Morgan, Matt Ryan, David Stockton, Rayjon Tucker, Paul Watson et Justin Wright-Foreman prennent les onze premiers spots de l’équipe. Qui peut bien avoir pris la dernière place ? Un petit jeune qui ne demande qu’à prouver ? Un joueur d’expérience qui pourrait tenter de se relancer pour retrouver une place en NBA ? Eh bien on n’est sur aucun de ces deux cas de figure. En effet, le coach Jim Boylen possède apparemment le numéro d’une maison de retraite, et a dû demander au gérant quel papy était le plus susceptible de jouer au basket. Résultat des courses : Joe Johnson, 40 ans, rejoint l’équipe. On connaît les 12 hommes qui feront partie de l’aventure, et au vu des faibles qualités de coaching de Jim Boylen, on pourrait partir sur un remake de 12 hommes en colère.

Also on a @usabasketball squad coached by former Bulls coach Jim Boylen and filled with players who have NBA experience: Jordan Bell

Tarik Black

Brian Bowen II

Langston Galloway

Jared Harper

Juwan Morgan

Matt Ryan

David Stockton

Rayjon Tucker

Paul Watson

Justin Wright-Foreman https://t.co/jQVA8IDz5n — Marc Stein (@TheSteinLine) February 15, 2022

Joe Johnson est un choix qui peut sembler curieux lorsqu’on connaît le nombre de joueurs pouvant potentiellement toquer à la porte pour rejoindre Team USA. On peut penser à un garçon comme Isaiah Thomas, qui rêve encore de retrouver une place dans un roster NBA. Cependant, on rappelle qu’Iso Joe fut déjà sélectionné en février 2021 pour les qualifs à la FIBA AmeriCup 2022 (pour des perfs pas dégeu), et qu’il a lui aussi tenté de revenir au sein de la Grande Ligue dans cette saison si particulière où on a assisté à des comebacks sortis de derrière les fagots. Alors certes, Easy Joe n’aura pas eu le même succès qu’un Lance Stephenson par exemple. Lors de son retour à Boston le 22 décembre dernier, il marquera le total impressionnant de 2 points en un match et à 100% au tir (sous l’ovation du public). Cependant, on sait qu’il a le basket dans le sang et il pourrait encore marquer des paniers à 75 ans, d’autant plus qu’il semble encore bien physiquement. Alors, que va-t-il bien pouvoir apporter à Team USA ? Il fut un joueur formidable, un scoreur hors pair, avec une « clutchitude » à tomber par terre… peut-être tente-t-il de renouer avec ses lettres de noblesse tout en défendant les couleurs de son pays. En tout cas, on gardera un œil sur ses perfs fin février.

Le roster de Team USA pour les deux prochains matchs a été dévoilé, avec un Joe Johnson dans le lot. Peut-être pas le plus méritant ni le plus jeune évidemment, mais bon on ne sait jamais avec lui. On fermera bien nos bouches quand il plantera 13 points en 13 minutes.

Source texte : Marc Stein