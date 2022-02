Isaiah Thomas est de retour en G League avec le Grand Rapids Gold : comment on dit persévérance dans la langue des lutins ?

Onzième saison, épisode 176391 pour Isaiah Thomas. Notre lutin préféré est un meilleur coureur de fond que Quentin Fillon Maillet à Pékin dès lors qu’il s’agit de faire des allers-retours un peu partout pour essayer de retourner définitivement en NBA. Niveau basket le lutin n’est clairement plus à son meilleur niveau, mais mentalement il n’y a pas grand monde qui peut se vanter d’être plus fort que lui.

Pour la fanbase des Celtics, la nuit a été chargée en énergie positive. Quelques heures avant la branlée infligée par les Verts aux Sixers (135 – 87), on apprenait qu’IT retournait en G League en signant un nouveau contrat avec le Grand Rapids Gold. Après avoir joué seulement trois petits matchs avec les Pelicans la saison dernière, le lutin était revenu cette année avec la ferme intention de faire un vrai come-back en NBA. Pour cela il s’était déjà engagé mi-décembre avec Grand Rapids où il avait planté 42 points dès son premier match. Sa prestation avait fait assez de bruit pour qu’il soit signé dix jours chez les Lakers dans la foulée. Après un passage plutôt terne et teinté de maladresse en Californie, le petit meneur avait dû faire ses valises. Il ne s’était toutefois pas démoralisé et avait immédiatement repris sa caravane direction le Texas où Dallas l’avait accueilli dans son roster. Après un seul match avec les Mavericks et 13 minutes de jeu, IT était entré dans le protocole COVID et n’en n’était sorti qu’à la fin de son contrat de dix jours. L’expérience était frustrante, mais notre lutin ne manque pas de persévérance. Il va ainsi rejoindre l’équipe de G League affiliée aux Denver Nuggets et composée de plusieurs vétérans qui espèrent eux aussi un retour en NBA comme Nik Stauskas ou Kenneth Faried, sans oublier notre Petr Cornelie national. Lors de son premier passage en G League, une majorité d’équipes NBA étaient décimées par le protocole COVID et devaient impérativement trouver des joueurs à mettre sur le terrain. La situation est différente dorénavant car les franchises sont moins touchées par le virus. Avec les derniers ajustements à la trade deadline, les rosters ne devraient connaître que de minimes ajustements désormais et dans cette situation, les places pour les joueurs de G League vont se faire rare. Pour son retour dans l’antichambre de la NBA, le lutin serait donc bien inspiré de planter à nouveau la quarantaine de points histoire de marquer les esprits.

Look who’s back! @isaiahthomas will return to the G after being re-acquired by @NBAGrandRapids. Two months ago today, he dropped 42 points in his Gold debut. Can’t wait to see what he has in store! 👀 pic.twitter.com/w1Qe8Vhtup — NBA G League (@nbagleague) February 15, 2022

Comme une ex qui te renvoie un message l’air de rien, le meneur tente à nouveau sa chance à un moment stratégique, seulement deux jours après la Saint-Valentin. Il n’est jamais parvenu à retrouver son niveau depuis sa blessure à la hanche en 2017, mais il faut tout de même rendre gloire à ce qui lui appartient. Il a eu une vraie place en NBA de l’année de sa draft en 2011 jusqu’à son transfert vers Cleveland en 2017. Sa saison 2016-17 est une véritable masterclass qui lui vaudra le surnom de King of the Fourth. Le lutin était insaisissable sur le terrain au point de permettre à Boston de terminer au sommet du classement de l’Est en scorant 29 points de moyenne, dont un paquet dans le clutch pour la win. IT finira même la saison à la cinquième place du classement de MVP. Symbole de réussite en NBA pour tous les petits de ce monde du haut de son 1m75, le meneur a marqué toute une génération. Son histoire est belle et la nouvelle de son retour en G League fait kiffer, même si on a un peu de mal à savoir s’il va vraiment réussir à retourner en NBA. Certains fantasment sur un potentiel retour à Boston. D’un point de vue purement technique cela n’est pas impossible car l’équipe du Massachusetts s’est libérée des places dans son roster à la trade deadline. L’ancienne figure de la maison serait respectée dans le vestiaire et pourrait servir de mentor, mais avec l’ajout récent de Derrick White dans le roster on a du mal à voir pourquoi Boston le signerait. Tout aussi improbable que cela puisse paraître aujourd’hui, un retour en grande pompe du numéro 4 des C’s au TD Garden serait un moment exceptionnel pour les fans comme pour le joueur.

La vie d’Isaiah Thomas ressemble donc à un feuilleton à la Plus Belle la Vie. Tous les nostalgiques d’une époque où les Celtics étaient dominants à l’Est sous l’impulsion de leur lutin préféré suivent les différents épisodes de cette étrange série. Le scénar’ connaît actuellement un nouveau rebondissement qui pourrait en annoncer d’autres (ou pas). La suite au prochain épisode.

Source texte : G League