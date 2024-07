Quel cinq majeur pour Team USA aux Jeux Olympiques ?

Bien décidés à remettre les points sur les i après l’échec de la Coupe du Monde 2023, les Américains vont sortir l’artillerie lourde pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais alors que le roster de Team USA sera l’un des plus impressionnants jamais déployés, des questions autour de l’équilibre collectif subsistent, notamment sur le cinq de départ.

Avant d’aller plus loin, petit rappel de la liste des 12 joueurs qui formeront l’effectif de Team USA cet été :

Kevin Durant

LeBron James

Stephen Curry

Joel Embiid

Anthony Davis

Anthony Edwards

Jayson Tatum

Kawhi Leonard

Jrue Holiday

Tyrese Haliburton

Bam Adebayo

Devin Booker

12 joueurs, 12 stars, 12 Avengers. Mais parmi cette liste, seulement cinq pourront commencer les matchs. Quel cinq majeur prévoit le coach Steve Kerr pour tenter d’aller chercher l’or en France ?

D’après les sources de Joe Vardon, qui suit Team USA pour The Athletic, il est déjà peu probable de voir LeBron James – à presque 40 ans – sortir du banc. Malgré son âge et l’armada que représente l’équipe américaine, James devrait être titulaire dans sa quatrième et dernière campagne olympique, jouant avant tout un rôle de facilitateur.

À ses côtés ?

Connaissant le standing de Kevin Durant avec Team USA (meilleur scoreur all-time, trois médailles d’or olympiques et un titre de champion du monde) et son niveau toujours All-NBA, KD sera incontestablement dans le cinq. On imagine que Stephen Curry le sera aussi, lui qui reste le meilleur shooteur du monde et qui aura les crocs pour décrocher sa première médaille d’or olympique. LeBron, KD, Steph, ce sont les trois plus grands visages de Team USA, trois géants du basket US qui ont représenté la NBA lors de la dernière décennie (et même plus). Logique donc de les voir dans le cinq, d’autant plus qu’ils sont complémentaires à travers leur jeu respectif. LeBron au playmaking, KD au scoring, Steph qui écarte le terrain pour tout le monde, ça a du sens.

Reste à voir qui va les accompagner dans le cinq : Kerr devra faire un choix sur un intérieur de métier – probablement entre Joel Embiid et Anthony Davis (no disrespect envers Bam Adebayo), et un extérieur supplémentaire (Anthony Edwards ? Devin Booker ? Jayson Tatum ? Kawhi Leonard ? Jrue Holiday ? Tyrese Haliburton ?). Kerr peut aussi décider de jouer grand d’entrée avec Embiid en 5 et Davis en 4, en vue peut-être d’un affrontement XXL contre les Bleus de Victor Wembanyama et Rudy Gobert.

“L’objectif, c’est de trouver des combinaisons qui marchent et qui peuvent être efficaces des deux côtés du terrain. Notre boulot à Las Vegas (où commence la préparation de Team USA, ndlr.) est de trouver les bonnes combinaisons de cinq joueurs et d’obtenir l’engagement des 12 gars vers l’objectif principal : gagner l’or, peu importe comment, peu importe qui joue” – Steve Kerr, via The Athletic.

Comme l’indique Steve Kerr, avec Team USA on laisse son ego de côté pour maximiser la réussite du groupe. “Sacrifice” reste le maître-mot. Un groupe aussi talentueux permettra également de bien répartir les minutes pour que chacun puisse apporter ses grosses qualités dans les meilleures dispositions. La question du cinq majeur est donc plutôt relative, mais on sait que chaque joueur de ce groupe a envie d’être titulaire rien que par l’esprit de compétition qui l’habite.

Au final, c’est sans doute à travers la préparation que le cinq majeur va se manifester, et ce dernier dépendra probablement des confrontations. Si LeBron, Durant et Curry vont démarrer les matchs, avec eux les possibilités sont multiples. Voici nos favorites :

LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Edwards, Joel Embiid

LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Davis, Joel Embiid

LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Joel Embiid

LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Edwards, Anthony Davis

LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Anthony Davis

Si on devait miser notre maison, on partirait sur un cinq composé de LeBron, KD, Curry, Ant-Man et Embiid. Aux côtés des trois premiers, Joel Embiid semble être favori pour être titulaire au 5 à condition que ses genoux tiennent bon. On parle d’un MVP de la NBA, hyper dominant des deux côtés du terrain et capable de shooter. Quoi qu’on pense de Joel, n’oublions pas tout ça. Quant à Edwards, il est en pleine ascension et a montré – autant avec Team USA au Mondial 2023 qu’avec les Wolves cette année – qu’il a ce qu’il faut pour devenir le prochain visage d’USA Basketball.

Cela laisse donc sur le banc Kawhi Leonard, Anthony Davis, Jayson Tatum, Jrue Holiday, Devin Booker et Bam Adebayo. Plutôt pas mal comme second unit non ?

Source texte : The Athletic

