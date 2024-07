Jeux Olympiques Paris 2024 : le roster final de l’Australie dévoilé

Alors que les Jeux Olympiques se rapprochent à grands pas, les effectifs commencent à être finalisés au sein des différentes nations. Aujourd’hui, c’est l’Australie qui a dévoilé son roster.

Médaillés de bronze à Tokyo, les Boomers voudront défendre leur statut en France lors des prochaines semaines. Voici les 12 joueurs qui défendront les couleurs de l’Australie du côté de Lille et Paris :

Josh Giddey (Bulls)

Josh Green (Hornets)

Dante Exum (Mavs)

Jock Landale (Rockets)

Dyson Daniels (Pelicans)

Patty Mills (Heat)

Duop Reath (Blazers)

Joe Ingles (Wolves)

Jack McVeigh (Tasmania JackJumpers, NBL)

Will Magnay (Tasmania JackJumpers, NBL)

Matthew Dellavedova (Melbourne United, NBL)

Nick Kay (Shimane Susanoo Magic, B.League)

8 joueurs NBA en tout, un ancien coéquipier de LeBron James aux Cavs, du talent formé localement… elle est plutôt pas mal cette liste de l’Australie vous trouvez pas ? Absence notable : le joueur des Blazers Matisse Thybulle, qui a été coupé en compagnie de Xavier Cooks, Chris Goulding, Jack White et Dejan Vasiljevic. Pas de Ben Simmons non plus, mais ça c’est pas une surprise.

Le roster final sera officialisé ce dimanche 7 juillet.

__________

Source texte : ESPN