L’Équipe de France fait le boulot face au Portugal (94-56) : c’était pas fameux au début, mais on a eu ce qu’on voulait à la fin

Opposée au Portugal – 58e nation mondiale – ce jeudi soir dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2023, l’Équipe de France avait à cœur de bien entamer cette nouvelle fenêtre de matchs internationaux tout en confirmant les deux premières victoires acquises fin 2021. Mission accomplie.

Le public dijonnais, qui attendait un match de l’EDF depuis 21 ans, a eu ce qu’il voulait. Une victoire française, une grosse domination tricolore, et une belle fête avec ola et Marseillaise en prime. Largement favoris face au Portugal malgré l’absence des plus grands noms qui font la renommée l’Équipe de France, les Bleus n’ont pas tremblé : victoire 94-56, autant dire que les amoureux des blow-outs ont été servis. Pourtant, malgré le score, les hommes de Vincent Collet ont pas mal galéré dans les premières minutes du match. Pire, ils ont carrément bafoué leur basket. Un turnover par-ci, une perte de balle par-là, des briques qui s’enchaînent, bref c’était vraiment pas fameux. Rien que dans le premier quart, les Bleus ont offert… neuf ballons aux Portugais, qui n’en demandaient probablement pas tant. Alors peu importe l’écart de niveau qui existe entre les deux équipes, ça se paye. 9-17 pour le Portugal après sept minutes de jeu, disons que ce n’est pas vraiment ce qui était prévu à la base.

« On a été poussifs au départ, on a vraiment fait un mauvais premier quart-temps en attaque avec beaucoup de pertes de balle, donc cela leur a permis d’être dans le match. »

Les mots de Vincent Collet résument bien le scénario du début de rencontre. Mais après une bonne gueulante sur le banc, les Bleus ont arrêté leurs conneries et les choses sont assez rapidement rentrées dans l’ordre. On hausse le ton en défense, on impose sa dimension athlétique, on met une vraie pression sur l’adversaire pour le pousser à la faute et obtenir des opportunités en transition. Voilà la formule utilisée par l’EDF et comme par hasard, des opportunités ont fini par s’ouvrir avec notamment un bon partage du ballon. De 9-17, on passe à 15-17 à la fin du premier quart, à 37-33 pour la France à la mi-temps, avant une deuxième période complètement à sens unique (57-23) qui a vu les Tricolores donner la leçon aux pauvres Portugais, finalement beaucoup trop limités pour suivre la cadence. Mathias Lessort (11 points, 10 rebonds) et Amath M’Baye (9 points) ont notamment donné le ton au retour des vestiaires, Louis Labeyrie (15 points) et Isaia Cordinier (12 points, 7 passes) ont également apporté une belle contribution, et on a globalement bien aimé aussi la rentrée de Sylvain Francisco.

Malgré un faux départ, les Bleus ont donc assuré l’essentiel en remportant cette troisième victoire en trois matchs (après avoir battu la Hongrie et le Monténégro) qui leur permet de solidifier la place de leader au sein du groupe. La qualif pour le deuxième tour des éliminatoires pour le Mondial 2023 ne fait pas de doute mais l’EDF devra continuer son parcours sérieux, car tous les résultats du premier tour seront comptabilisés au moment de faire le bilan à la fin du second.

Victoire facile ce soir à Dijon, on espère un scénario similaire dans quelques jours pour le match retour face au Portugal, cette fois-ci sur les terres de Cristiano. Alors rendez-vous dimanche, 18h.