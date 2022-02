Programme NBA : une bande de Grizzlies sur le point d’affronter une meute de Loups, attention aux coups de griffes !

Après plusieurs jours sans match pour cause de All-Star Break, on commençait à bien s’ennuyer. Bonne nouvelle, la NBA reprend ce soir ! Un duel de rookies, un affrontement entre deux bêtes sauvages et un choc entre intérieurs européens, cette reprise s’annonce bien remplie ! Allez hop, on envoie le programme !

# LE PROGRAMME DU JEUDI 24 FEVRIER

1h : Pistons – Cavs

1h30 : Nets – Celtics (en direct sur BeIn Sports 3)

2h : Bulls – Hawks (en direct sur BeIn Sports 4)

2h : Wolves – Grizzlies

2h : Thunder – Suns

4h : Blazers – Warriors

4h : Kings – Nuggets

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Wolves – Grizzlies (2h) : voilà le match de la nuit. Déjà, parce que c’est un duel d’animaux féroces. Ce match, c’est l’opposition de deux bonnes équipes de la Conférence Ouest, enfin surtout une mais l’autre n’est pas mal non plus. D’un côté, les Grizzlies ont le troisième meilleur bilan de la Ligue et ne semblent pas s’en satisfaire, eux qui veulent envoyer un message à chaque match. De l’autre, les Timberwolves se battent pour retrouver les Playoffs cette saison et chaque match gagné est un pas de plus dans cette direction. Voilà qui pourrait faire des étincelles, surtout qu’on pourra assister aux oppositions Ja Morant – Anthony Edwards à l’extérieur et JJJ-KAT à l’intérieur. Showtime !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Deux des grands favoris pour le titre de Rookie of the Year – Evan Mobley et Cade Cunningham – vont s’affronter ce soir. Attention, le résultat de ce match jouera peut-être au moment des votes.

Pas de KD, Kyrie, Ben Simmons, Goran Dragic, Joe Harris côté Brooklyn. Les Celtics devraient aisément décrocher une nouvelle victoire.

« Le meilleur duo de la NBA » accueille une des pires défenses de la Ligue. Si vous jouez à la TTFL, on vous invite à choisir Zach LaVine ou DeMar DeRozan ce soir.

Les Suns viennent de perdre Chris Paul pour la fin de la régulière et vont devoir apprendre à jouer sans lui. Le Thunder pourrait profiter de l’occasion pour choper une victoire (lol) face à la meilleure équipe de cette saison.

Face aux Blazers décimés, Stephen Curry et ses copains pourraient se balader. Attention au garbage time dès le troisième quart.

Duel d’intérieurs européens en Californie. Domantas Sabonis versus Nikola Jokic, les puristes apprécieront.

Vous avez eu une semaine pour récupérer un peu de sommeil. Vous n’avez donc plus aucune excuse pour ne pas vous lever ce soir. On se donne rendez-vous à 1h pour une nuit bien remplie !