Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : 12 matchs à suivre en direct pour le MLK Day, le lundi reste le meilleur jour de la semaine

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports avec un gros lundi au programme.

Qui dit troisième lundi de janvier dit… Martin Luther King Day ! Les vrais sont déjà habitués et les nouveaux vont vite le devenir car la NBA nous réserve à chaque fois un menu 5 étoiles pour cette journée pas comme les autres dans une saison. Et cette année, ce sont pas moins de 12 affiches qui nous sont proposées de 18h30 à 7h du matin pour passer un tour de cadran à mater du basket de qualité sur le canapé. Ne vous embêtez pas à choisir votre match, beIN Sports diffusera l’intégralité des rencontres dans un multiplex incontournable. Et pour ceux qui prennent goût à ces folles soirées de basket qui ne se terminent jamais, n’hésitez pas à vous munir d’un VPN pour le streaming histoire d’activer le mode nuit pour de bon en faisant nuit blanche sur nuit blanche pour ne plus rater un seul match de cette fin de saison.

Dans la nuit du lundi 17 janvier – MLK Day

Multiplex de 18h à 00h

Boston Celtics – New Orleans Pelicans à 18h30 (beIN 8)

New York Knicks – Charlotte Hornets à 19h (beIN 9)

Washington Wizards – Philadelphie 76ers à 20h (beIN 10)

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets à 21h (beIN 6)

Memphis Grizzlies – Chicago Bulls à 21h30 (beIN 7)

Los Angeles Clippers – Indiana Pacers à 21h30 (beIN 8)

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks à 00h (beIN 4)

Orlando Magic – Portland Trail Blazers à 1h (beIN 5)

Miami Heat – Toronto Raptors à 1h30 (beIN 6)

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder à 2h30 (beIN 8)

Sans Antonio Spurs – Phoenix Suns à 2h30 (beIN 7)

Los Angeles Lakers – Utah Jazz à 4h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 18 janvier

Golden State Warriors – Detroit Pistons à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 19 janvier

Utah Jazz – Houston Rockets à 3h (beIN 4)

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 20 janvier

Dallas Mavericks – Phoenix Suns à 1h30 (beIN 1)

Golden State Warriors – Indiana Pacers à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 21 janvier

Philadelphie Sixers – Los Angeles Clippers à 1h (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 22 janvier

Milwaukee Bucks – Sacramento Kings à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 23 janvier

New York Knicks – Los Angeles Clippers à 19h (beIN 3)

Charlotte Hornets – Atlanta Hawks à 1h (beIN 4)