NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les meneurs ! Apéro TrashTalk

On le sait, vous aimez les classements all-time. On le sait, vous aimez débattre – voire carrément vous battre – sur le standing des meilleurs joueurs ayant foulé les parquets NBA. Alors on a un cadeau pour vous histoire de vous rappeler que le lundi reste le meilleur jour de la semaine : les Top 10 all-time sont officiellement de retour, avec des anciens thèmes revisités mais aussi des nouveaux !

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Et en ce lundi 1er novembre 2021, on revient en bombe avec les dix meilleurs meneurs de l’histoire. Pour ceux qui suivent la chaîne YouTube de TrashTalk depuis la nuit des temps, vous vous rappelez peut-être de la date du 21 janvier 2016, jour de publication du premier Top 10 all-time par poste avec un premier focus sur les point guards. Bientôt six ans plus tard, on remet donc le sujet sur la table, en prenant évidemment en compte tout ce qui a pu se passer depuis. Et il s’en est passé des choses ! De là à chambouler le classement ? Raymond Felton a-t-il intégré le Top 10 ? Ou au contraire ça bouge pas et on retrouve les mêmes blazes aux mêmes places ? On vous laisse évidemment découvrir tout ça sans rien spoiler. Après la traditionnelle mais ô combien importante question « qu’est-ce qu’on mange ? », place à un petit rappel des critères et de l’ancien classement, avant de plonger dans ce Top 10 all-time des meneurs version 2021-22.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.