Ben Simmons ne reçoit plus d’amendes de la part des Sixers : ça se calme un peu du côté de Philly, mais pour combien de temps ?

Depuis le début de cette saga Ben Simmons – Sixers qui anime l’actualité NBA depuis de nombreuses semaines maintenant, l’Australien a perdu beaucoup de billets verts à force de rater des entraînements et des matchs. Mais récemment, la franchise de Philadelphie a arrêté de sanctionner financièrement le Boomer, qui n’a pourtant pas encore retrouvé les terrains avec les Sixers. Pourquoi ? On vous explique.

C’est Ramona Shelburne d’ESPN qui a balancé l’information sur la nouvelle émission NBA Today avec Malika Andrews. Ben Simmons, sanctionné à hauteur de quasiment deux millions de dollars pour ses absences répétées aux entraînements et aux matchs depuis le début de la saga, ne récoltera plus d’amendes de la part de la franchise de Philadelphie. Alors que l’Australien a indiqué à la franchise qu’il n’était pas prêt mentalement pour rejouer, les Sixers respectent cette clause qui se trouve dans le contrat des joueurs et qui dit qu’en cas de problème de santé mentale, le salaire reste protégé malgré l’absence du joueur en question pour cette raison spécifique. Philly accepte donc les raisons mises sur la table par Simmons, qui a rencontré la franchise vendredi dernier pour expliquer où il en était personnellement après notamment l’épisode de la suspension. Les Sixers, quant à eux, continuent de faire ce qu’il faut de leur côté dans ce dossier, histoire qu’on ne puisse rien leur reprocher. « Tu as besoin d’aide sur le plan mental Ben ? Voici quelques ressources qui peuvent t’aider », « Tu as une petite douleur au dos ? On te donne les soins nécessaires ». Si certains ont légitimement des doutes sur ce qu’avance Ben vu l’histoire entre Simmons et les Sixers et surtout la volonté du Boomer de quitter la ville de l’amour fraternel, la franchise de Philly respecte aujourd’hui les demandes de son joueur dans l’espoir de le voir revenir au sein du groupe.

« Oui, Ben est venu en fin de semaine dernière en nous disant qu’il avait une douleur au dos, et c’est le cas. Il possède aussi des raisons personnelles, en dehors du terrain. Nous prenons ça très sérieusement. Nous travaillons avec Ben pour lui apporter toutes les ressources dont il a besoin afin de l’aider. Et il a parlé avec ses coéquipiers, les choses semblent vraiment aller dans la bonne direction. » – Daryl Morey, le boss des Sixers, sur NBCSP via Liberty Ballers

Selon Ramona Shelburne, les Sixers vont ainsi laisser le temps à Ben Simmons cette semaine pour qu’il puisse se préparer physiquement et mentalement à un retour. Autrement dit, ne vous attendez pas à voir le Boomer jouer de sitôt, même si on ne s’y attendait pas vraiment pour être honnête. Est-ce que cette nouvelle étape peut permettre à Simmons de revenir avec de meilleures intentions au centre d’entraînement de Philly, d’abord pour des workouts individuels puis avec l’ensemble du groupe ? Disons qu’après tout ce qu’il s’est passé, on peut avoir de grosses réserves sur la question. En tous les cas, il n’y a pas de date fixe pour l’instant concernant le retour de Ben et la suite de ce dossier. Si le meeting entre Simmons, ses coéquipiers et Doc Rivers vendredi dernier a visiblement été positif pour tout le monde, l’incertitude continue forcément de régner. Il y a quelques jours, Adrian Wojnarowski d’ESPN avait indiqué que les prochaines étapes seraient basées sur des recommandations d’experts médicaux. À partir de là, difficile de faire des prédictions mais ce qui est certain aujourd’hui, c’est que Simmons ne verra plus ses dollars s’envoler comme c’était le cas quand il refusait de rejoindre l’équipe lors de la préparation.

Plus d’amendes pour Ben Simmons, mais Ben Simmons est toujours absent de l’équipe. Et dans le même temps, Daryl Morey reste toujours campé sur ses positions, lui qui est prêt à attendre longtemps avant de bouger son joueur. Alors, comment va évoluer ce dossier XXL ? La suite au prochain épisode.

Source texte : ESPN