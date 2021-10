Le Magic a aligné le plus jeune cinq de l’histoire de la NBA pour une opening night : plus que jamais, la jeunesse est au pouvoir à Disney

Le Magic est jeune, tellement jeune qu’il ne pouvait pas éviter un record de précocité. Depuis 1971, aucune équipe NBA n’avait aligné un cinq de départ avec si peu d’années au compteur pour l’opening night. C’est donc l’heure d’écrire une nouvelle page dans les bouquins de la Ligue.

On promettait à Jamahl Mosley une ambiance de garderie et le coach du Magic nous a pris au mot. En alignant le quintet Cole Anthony – Jalen Suggs – Franz Wagner – Wendell Carter Jr. – Mo Bamba depuis le début de saison, l’ancien assistant de Rick Carlisle a envoyé un message très clair sur ses intentions. Oui, Orlando est blindé de jeunes pépites et oui, elles vont avoir du temps de jeu et des responsabilités dès le jour 1. Une décision qui se veut logique vu le projet de reconstruction mais qui, accessoirement, se révèle aussi historique. Selon Elias Sport, relayé par le compte Twitter du Magic, il s’agit du plus jeune cinq de départ jamais aligné un soir de reprise NBA.

The @OrlandoMagic’s starting lineup on opening night (October 20) this season had an average age of 21 years, 213 days.

Per @EliasSports, that is the youngest opening night starting lineup in @NBAHistory since the @NBA began tracking starters in 1970-71.#MagicTogether

