Le mois d’octobre 2021 vu par Twitter : il fallait bien souhaiter une bonne retraite à Pau Gasol, merci mais pas merci l’artiste

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois d’octobre.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# C’est la reprise, tous les joueurs NBA envoient leurs plus belles photos

Sophomore season let’s get it🪄🔜 pic.twitter.com/3moAjXjqc1 — Cole Anthony (@The_ColeAnthony) September 30, 2021

« Saison sophomore, c’est parti ! »

« Ne doute pas. »

« Plus qu’un jour »

# James Harden, lui, préfère la bouffe

best smoothies in the world! pic.twitter.com/KG6p2nmzuP — James Harden (@JHarden13) September 30, 2021

« Les meilleurs smoothies du monde »

# CJ McCollum, avec l’aide d’Andre Iguodala, est un peu plus philosophe

“ Being rich doesn’t automatically make you smart “ –@andre — CJ McCollum (@CJMcCollum) October 1, 2021

« Être riche ne fait pas de toi quelqu’un d’intelligent » – Andre Iguodala

# Quant à Paul Millsap, il a clairement mis son cerveau sur OFF

Random question: If the earth is made up of 71% water then why do we get a water bill every month🤔? — Paul Millsap (@Paulmillsap4) October 3, 2021

« Question au hasard : si la Terre est faite à 71% d’eau, pourquoi on reçoit une facture d’eau tous les mois ? »

# Pendant le gros bug de Facebook, Evan Fournier a eu peur d’une invasion

Le grand remplacement il va avoir lieu sur twitter.

On va se retrouver avec tous les influenceurs d’instagram, les spameurs de whatsapp et les vieux de Facebook… — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 4, 2021

# Et justement, s’il y en a bien un qui s’est cru sur Facebook, c’est Ja Morant

« Salut Dieu, c’est encore moi, merci. »

# Sinon, comment ne pas rendre hommage à cet enfoiré de génie qu’est Pau Gasol, tout juste retraité ?

Grande! @paugasol Felicidades por una carrera ejemplar. Ganador en todos los niveles. Un honor competir en la liga todos estos años. #Leyenda — Al Horford (@Al_Horford) October 5, 2021

« Tu es grand Pau. Félicitations pour ta carrière exemplaire. Vainqueur à tous les niveaux. C’était un honneur de jouer contre toi chaque année. »

Gracias @paugasol, he crecido admirándote y lo seguiré haciendo siempre. Eres una leyenda. pic.twitter.com/agSIpDApsS — Santi Aldama (@santialdama) October 5, 2021

« Merci pour tout Pau ! J’ai grandi en t’admirant et je le ferai toujours, tu es une légende. »

Congrats on a great career @paugasol !!! Was an honor playing with you and against you bro. pic.twitter.com/5fwc0Kj3Dt — LaMarcus Aldridge (@aldridge_12) October 5, 2021

« Bravo pour ta grande carrière Pau. C’était un honneur de jouer avec et contre toi. »

# Mike Conley a fêté ses 34 ans en balançant des photos de lui gamin

# Et le gosse de Marcus Morris a déjà une plus grande calvasse que lui, et même qu’un certain Evan. F

# On s’est volontiers moqué de lui, mais mettons du respect sur LaVar Ball, qui a eu deux de ses gosses au top de la Conférence Est

Lavar tried to tell us… https://t.co/rYTgIQysIR — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) October 26, 2021

# Mais maintenant, trêve de plaisanteries parce que…

THE NBA IS BACK — Bradley Beal (@RealDealBeal23) October 19, 2021

NBA IS BACK 🍿🍿🍿🍿 — kuz (@kylekuzma) October 19, 2021

NBA is back🙌🏽 — Tre Jones (@Tre3Jones) October 19, 2021

We’re backkkkk !!!!! 😤 — JJJ (@jarenjacksonjr) October 21, 2021

So it begins 💥💥 pic.twitter.com/vt7fNCFmcE — Clint Capela (@CapelaClint) October 22, 2021

« Donc ça commence ? »

Oui, la NBA est de retour.

Une très belle édition pour ce mois d’octobre grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en novembre pour une nouvelle cuvée qu’on espère aussi sympa.