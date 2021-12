TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S4, Episode 9 : une heure d’écoute pour slalomer entre les carottes sponsorisées par le protocole sanitaire

La mine renfrognée du lundi est une constante et comme d’habitude la lumière dans cet amas de grisaille est elle aussi au rendez-vous et arbore fièrement le numéro 9, comme le neuvième opus du Podcast TTFL du Lab. Si vous galérez toujours à réaliser un best pick, la recette est au bout de l’heure d’écoute qui vous attend. Les carottes, les coups à s’arracher les cheveux, et les ajustements des soirées à venir, ne ratez pas le récap complet des copains du Lab.

Depuis le temps, vous avez sans doute compris que la notion de constance en TTFL a ses particularités, d’où l’importance de cette réunion hebdomadaire avec les chimistes du Lab et leurs précieuses clés de lecture sur la semaine écoulée. Profitez également de conseils d'(H)experts qui vous feront exceller dans l’art de guerroyer sur le sentier de la TTFL entre les tactiques offensives visant à emporter une victoire décisive, par l’engagement localisé et limité dans le temps d’une puissante concentration de grands noms, ou encore une utilisation constante et sur le long terme de l’ensemble de vos ressources, les possibilités sont diverses et variées. Face à l’expérience et le don de contextualisation de nos laborantins, vos interrogations arrivent à échéance et qui sait ? Avec de l’assiduité peut-être que le mois parfait vous tendra les bras à l’image des Suns en novembre. Pensez donc à vous isoler, vous munir de vos écouteurs et de quoi noter toutes les possibilités des prochains jours seront écumées et pour rester constamment informé Twitter est également un allié de choix.

Si vous êtes adeptes des casse-têtes et des stratégies minutieuses, cet épisode 9 vous donnera de quoi noircir des pages de notes pour aboutir aux décisions les plus cohérentes pour cette nouvelle semaine, sachant qu’avec les bons conseils elle pourrait se conclure par des regards narquois en direction de vos adversaires.