TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S4, Episode 13 : les conseils d’Hexperts du Lab, pour esquiver les carottes et pour aller gratter du best pick

Qui dit lundi dit… meilleur jour de la semaine bien évidemment, mais aussi nouveau podcast du Lab. Le moment parfait pour revenir sur la grosse semaine qu’on vient de vivre en TTFL, et pour préparer au mieux les sept nuits NBA qui nous attendent : par ici les bons conseils !

Pour avoir toutes les infos sur la TTFL en temps réel, voici un compte Twitter à mettre dans vos favoris.

On attaque ce lundi sous les meilleurs auspices avec ce nouveau podcast du Lab. Préparez votre meilleur set-up possible pour écouter cette équipe de fins analystes, qui décortiquent avec plus de minutie que tes crevettes à Noël la semaine qui attend tous les aficionados de TTFL. Qui va perf ? Qui va flop ? Qui c’est les plus forts ? Si vous aviez 1h30 à occuper et que vous hésitiez entre le podcast du Lab et regarder le film All-Inclusive… bah sachez que le film n’arrive pas à la cheville du pod. Dubosc n’est pas drôle, les acteurs de la troupe du splendide nous sortent des performances immondes, et il y a même un caméo de Kev Adams donc comme disait un célèbre philosophe : « Je crois que la question elle est vite répondue. » Écoutez vite le podcast du Lab pour vous la péter devant vos potes quand vous aurez fait best pick avec Juancho Hernangomez… Parce que oui, c’est ça aussi la magie de la TrashTalk Fantasy League.

Gros rush jusqu’au All-Star Break, il y a des zozos qui vont vouloir péter des records… Mais pour savoir qui, foncez illico presto sur le podcast du Lab, sinon ça va partir sur une grande soupe de carotte, saupoudrée au seum de Guérande.