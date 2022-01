TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S4, Episode 12 : le Lab sort de sa boîte, adieu les no picks et bonjour l’éclate

Une fois n’est pas coutume, le lundi est jour de podcast pour le Lab. L’occasion de faire les points sur la dernière semaine en TrashTalk Fantasy League, mais surtout de préparez celle à venir : les bons plans, les carottes, c’est par ici.

Nouvelle semaine et comme chaque lundi – ou presque – le Lab vous décortique l’actualité TTFL avec une (H)expertise qui force le respect. Une vidéo d’une heure et demie dans laquelle les scientifiques les plus érudits en la matière vous glissent quelques conseils à l’oreille, histoire de ne pas trop perdre le rythme. Effrénée, la saison TTFL peut parfois vous faire oublier qu’il n’y a pas que ce jeu dans la vie et que vos proches ont eux aussi besoin d’attention, ce pourquoi TrashTalk annonce la création d’un prochain podcast intitulé « Il vaut mieux no pick que d’ignorer sa sœur ». Un format de 20 minutes qui donnera la parole à des familiologues spécialisés dans l’approche sociale de la TTFL. Tout ceci est faux bien entendu, on ne savait tout simplement plus quoi écrire. Vive la vie, vive la TrashTalk Fantasy League.

La TrashTalk Fantasy League a digéré sa première moitié de compétition, c’est le moment de faire un nouveau point sur qui sont les bons élèves de cette première grosse part de gâteau. Les (H)experts ont parlé, reste à voir qui aura eu le nez fin et qui n’aura pas su anticiper la belle carotte. Plus que jamais, la TTFL est une guerre, une guerre impitoyable.