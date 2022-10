Au placard à Phoenix et dans l’attente de son transfert, Jae Crowder voit du beau monde venir à son portillon. Selon les derniers bruits de couloir, ce sont les Bucks qui seraient prêts à bouger pour s’attacher les services de l’ailier.

Depuis que les Suns ont décidé de pousser Jae Crowder vers le banc, le divorce est consommé entre le pitbull et la franchise de l’Arizona. En accord avec sa direction, l’ailier a été dispensé de training camp et il est actuellement mis de côté, le temps de trouver un partenaire de trade qui offrira à Phoenix une contrepartie suffisante. Au moment d’écrire ces lignes, ce n’est toujours pas d’actualité et le joueur est donc forcé de ronger son frein sur la touche. Pourtant, ce n’est pas comme si les prétendants manquaient. À l’approche de la reprise, les Hawks avaient été cités comme une potentielle destination. De la même façon, il se murmurait que le Heat souhaitait organiser des retrouvailles du côté de South Beach. Un choix plutôt logique puisque la franchise cherche un joueur pour combler le départ de P.J. Tucker, parti à Philadelphie. Avec Crowder, elle trouverait le profil idoine et quelqu’un qui connaît déjà la maison et la grande majorité du roster. À ses deux prétendants, on peut désormais ajouter le nom de Milwaukee. Si on en croit Shams Charania de The Athletic, les Suns auraient récemment échangé avec les Bucks concernant un potentiel deal pour Jae Crowder.

Aucun nom n’a fuité autour de ce possible trade, on ne sait donc pas qui pourrait être sacrifié au sein du groupe de Mike Budenholzer. Cet intérêt n’a en tout cas rien d’étonnant. La franchise du Wisconsin a souffert de l’absence de Khris Middleton lors des derniers Playoffs et son ailier titulaire a attaqué la nouvelle saison depuis l’infirmerie à cause d’une blessure au poignet. En recrutant Crowder, elle s’assurerait un back-up de qualité, polyvalent (poste 3-4), capable de jouer avec les titulaires selon les absences des uns et des autres, qui possède une solide expérience des Playoffs et qui ne constitue pas un gros risque financier puisqu’il sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Jae Crowder tournait à un peu plus de 9 points et 5 rebonds de moyenne en 28 minutes l’an passé. À l’instar de P.J. Tucker lors de l’année du titre, les Bucks pourraient ainsi miser sur un profil col bleu pour renforcer leur banc et apporter une bonne dose d’énergie et de hustle au sein du groupe, sans oublier un profil de 3&D toujours bien précieux. Enfin, encore faut-il se mettre d’accord avec James Jones, le GM de Phoenix.

Jae Crowder reste pour le moment à l’écart des Suns et des terrains mais cela n’empêche pas les équipes de venir prendre la température. Après Atlanta et Miami, c’est au tour de Milwaukee de s’intéresser au dossier de l’ailier. Qui remportera la mise ?

Source texte : The Athletic