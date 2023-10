En envoyant James Harden aux Clippers, les Sixers peuvent enfin refermer cette saga qui pesait de plus en plus sur la franchise de Philadelphie. Mais impossible, en analysant le transfert du Barbu, de ne pas inclure Joel Embiid dans l’équation. Ce trade, il signifie quoi pour le pivot superstar ?

Si le dossier James Harden a logiquement occupé l’actualité à Philly ces derniers mois, c’est bien Joel Embiid qui est au centre de tout chez les Sixers. On parle du MVP de la NBA, du meilleur scoreur des deux dernières saisons, d’un des meilleurs défenseurs NBA et de la pièce maîtresse d’une franchise qui rêve de retrouver les sommets.

Alors quand le président Daryl Morey a décidé de finaliser le transfert d’Harden aux Clippers, il avait forcément une pensée pour son pivot.

Draft compensation that the Clippers are sending Philadelphia in James Harden trade, per sources:

– 2026 LAC first-round pick via OKC

– 2028 LAC first-round pick

– Two second round picks

– One pick swap https://t.co/ApsFqTjZ9e

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 31, 2023

L’objectif de Joel Embiid est clair : gagner un titre NBA avec Philadelphie. L’objectif de Morey est clair aussi : entourer Embiid du mieux possible pour aller jusqu’au bout. Quand James Harden a demandé son transfert cet été en tirant à boulet rouge sur Daryl, ce dernier s’est retrouvé dans une situation plutôt inconfortable. On sait que le boss des Sixers aime les situations inconfortables, mais celle-ci pouvait potentiellement mettre à mal sa réputation de manager en cas de mauvaise gestion du dossier.

Parce que oui, quoi qu’on dise sur James Harden, il était un lieutenant qui trouvait Embiid les yeux fermés, qui tournait en 21 points – 11 passes de moyenne l’an passé et qui représentait un pilier du jeu offensif des Sixers. Quand un joueur de ce calibre demande son transfert, forcément ça créé des turbulences au sein d’une franchise. De plus, on parle d’une star vieillissante de 34 ans qui entre dans sa dernière année de contrat, et qui n’intéressait pas grand monde en dehors des Clippers.

Traduction : bon courage pour trouver un deal permettant de récupérer un joueur calibre All-Star en retour.

Trading James Harden was only half of Philly’s plan. Now for the hard(er) part: Landing another high-level player with all this draft capital.

On what comes next for Daryl Morey, Joel Embiid and their Sixers, and why it matters, at @TheAthletic https://t.co/OkhopuocPb

— Sam Amick (@sam_amick) October 31, 2023

Conscient de cela, Daryl Morey a fait en sorte de récupérer le maximum d’assets possible chez les Clippers – notamment au niveau des picks de draft – pour pouvoir monter un nouveau transfert à l’avenir, et apporter à Joel Embiid le soutien qu’il mérite. Pour le coup, on peut dire qu’il a plutôt bien géré cette première étape avec deux choix de premier tour, deux choix de second tour, et un pick swap dans la besace des Sixers.

“Les Sixers reçoivent deux choix de premier tour dans ce deal, un pick swap, deux picks de second tour, et des contrats expirants. Désormais, les Sixers possèdent un package qui peut leur permettre d’obtenir un joueur du calibre de Jrue Holiday à la prochaine trade deadline, ou en décembre/janvier quand certains joueurs seront disponibles sur le marché.” – Adrian Wojnarowski (ESPN)

Cela devrait rassurer Joel Embiid, qui peut désormais comprendre un peu mieux la stratégie de Daryl Morey dans tout ce bazar. Non seulement les Sixers se positionnent bien pour sauter sur une occasion à travers le marché des transferts, mais en plus Philadelphie fera partie des équipes possédant le plus de marge salariale à l’été 2024 pour la Free Agency. La franchise de Philly n’a en effet récupéré que des joueurs sous contrat expirant, et le deal XXL de Tobias Harris va enfin prendre fin au terme de cette saison (près de 40 millions libérés !). Tout ça pour dire que Daryl Morey a posé de belles bases pour essayer d’entourer du mieux possible Joel Embiid dans les mois à venir.

Néanmoins, le président des Sixers ne devra pas trop tarder. Joel se rapproche de la trentaine et n’a toujours pas joué la moindre Finale de Conférence. Des rumeurs autour d’une future demande de transfert d’Embiid ont déjà circulé à travers la Ligue, et ça fait maintenant plusieurs saisons que le MVP de la NBA évolue dans un climat d’instabilité (demandes de transfert de Ben Simmons et James Harden, changements de coachs etc). Alors malgré les magnifiques progrès de Tyrese Maxey et la solidité de l’équipe actuelle même sans Harden, le prochain gros move de Daryl Morey risque bien d’être décisif, dans un sens comme dans l’autre.

Philadelphia has traded James Harden to Los Angeles.

But for Sixers GM Daryl Morey and Joel Embiid, it's what comes next that really matters.

Will there be another star en route to Philadelphia in the months ahead?@sam_amick examines ⤵️https://t.co/WZRmLl2VyE pic.twitter.com/pw0SnbDrKf

— The Athletic (@TheAthletic) October 31, 2023

Vous l’avez compris : dans une Conférence Est qui pourrait bien ressembler à une course à deux entre les poids lourds Boston et Milwaukee, les Sixers ont besoin d’une pièce supplémentaire pour vraiment jouer les premiers rôles. À Daryl Morey de la trouver, pour définitivement prouver à Joel Embiid que c’est à Philly qu’il peut gagner.