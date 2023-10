Le 16 mai dernier à Chicago avait lieu la loterie NBA, l’événement le plus important de la saison pour les franchises du fond de la classe. San Antonio en faisait partie et si beaucoup de membres de l’organisation stressaient en regardant la cérémonie, ce n’était pas le cas de Gregg Popovich.

Au moment où Mark Tatum en avait fini de jouer avec des balles de ping-pong et annonçait que les San Antonio Spurs remportaient la loterie NBA 2023, des salles entières explosaient de joie dans la ville texane. Certains supporters déclaraient même, au micro de KSAT 12, que c’était “la plus belle soirée de l’histoire de la franchise” semblant oublier les cinq titres NBA glanés ces 25 dernières années. Victor Wembanyama leur “assurait de remporter un championnat”.

Gregg Popovich n’était, lui, pas aussi extatique. L’entraîneur mythique des Spurs ne semblait même pas spécialement concerné au vu de l’histoire racontée au micro de NBC Sports :

“Lorsque nous l’avons (Victor Wembanyama) eu, j’étais dans un avion en Italie. La franchise se demandait pourquoi, mais sérieusement qu’est-ce que je pouvais bien faire ? Sauter dans la machine qui fait le tirage au sort ? Bouger moi même les balles de ping-pong.”

“Mais je ne pouvais pas faire grand chose. Je dormais. Mon beau-fils m’a secoué pour me réveiller et m’a dit ‘Hey, vous avez le premier choix.” J’ai répondu ‘Oh! C’est bien.’ Et après cela j’ai commencé à regarder des vidéos de lui pour savoir qui c’était.”