Le 31 octobre 1950, Earl Lloyd devenait le premier joueur afro-américain de NBA

Lors de ses premières années d’existence, la NBA ne ressemblait pas du tout, mais alors pas du tout à ce que l’on connaît aujourd’hui. Équipes bien moins nombreuses… et surtout bien moins diverses. C’est en ce jour, il y a tout pile 73 ans, qu’un dénommé Earl Lloyd faisait ses débuts dans la Grande Ligue. En marquant l’histoire, puisqu’il est alors le premier afro-américain à en fouler les parquets.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le basketball se structure aux États-Unis et après quelques années apparaît la NBA, ligue issue de la fusion entre la BAA et la NBL, deux compétitions concurrentes. Cette NBA est uniquement composée de joueurs blancs. Pourquoi ? Rappelons que les États-Unis sont encore régis par des lois ségrégationnistes dans la moitié Sud du pays. Le climat social est particulièrement tendu et nombre d’Américains sont racistes. Les insultes dans les salles sont fréquentes envers les personnes de couleur. Pourtant, une équipe de basketball afro-américaine de l’époque défraie la chronique depuis déjà plusieurs décennies : les Harlem Globetrotters. Lloyd en fait partie brièvement et s’offre de prestigieux succès contre les champions NBA de l’époque, les Minneapolis Lakers.

De quoi taper dans l’oeil des franchises de la Ligue ? Oui. En 1950, Earl et son coéquipier Chuck Cooper s’inscrivent à la Draft NBA et sont tous deux sélectionnés. Chuck Cooper devient le premier homme de couleur à être drafté en NBA – avec le 12e choix – et Lloyd le second, en 100e position, par les Capitols de Washington. À l’époque, il n’y avait pas uniquement deux tours de sélection. Le hasard du calendrier fera que Lloyd débutera avant Cooper sa saison, le 31 octobre 1950, et deviendra le premier afro-américain à jouer en NBA. Un soir historique pour une ligue qui s’en retrouvera changer – pour le meilleur – à jamais. Derrière lui, nombre de joueurs s’engageront dans le chemin pas toujours simple du basket professionnel durant les années qui suivront.

Durant ses années en NBA, Lloyd fait face au racisme : il est refusé à l’entrée d’un restaurant intégré à l’hôtel où il loge, mais peut compter sur des coéquipiers blancs solidaires qui l’accompagnent notamment pour aller à l’entraînement ou déjeuner. Son coach des Capitols – Bones McKinney – sera également l’un de ses soutiens en début de carrière. Pour autant, il est visé par des crachats d’un fan lors d’un match.

La carrière de Lloyd sera marquée par d’autres faits historiques en termes de basket. En 1955, il devient le premier champion NBA de couleur – avec Jim Tucker – en remportant le titre avec les Nationals de Syracuse (actuels Sixers). Earl prend sa retraite en 1960, après neuf saisons et 560 matchs dans sa carrière… en laissant le jeu dans les mains de futures gloires éternelles telles que Bill Russell et Wilt Chamberlain. Il travaillera par la suite dans la région de Detroit, notamment en menant des programmes d’apprentissage visant les enfants défavorisés. Une légende, en tous points.

