L’Allemagne jouera tout à l’heure pour remporter son premier titre mondial. Une première dans l’histoire de la sélection, qui a remporté sa dernière compétition il y tout juste 30 ans, en 1993. À l’époque – et un peu comme aujourd’hui – personne n’attendait les Allemands à ce niveau de jeu.

En 1993, l’EuroBasket est l’un des premiers événements sportifs que l’Allemagne accueille en tant que pays réunifié. Important de préciser ceci, car cela permet de souligner un peu plus l’importance d’une compétition à la maison. Les organisateurs n’ont pourtant pas une énorme pression du résultat, n’étant pas une nation attendue au rendez-vous des cadors continentaux que sont alors la Russie, la Croatie et l’Espagne. La Yougoslavie est alors suspendue à cause des événements géopolitiques en cours et la Lituanie ne s’est pas qualifiée. En plus, le visage du basket outre-Rhin à l’époque, Detlef Schremp, joueur NBA, a pris sa retraite internationale.

Pas de quoi se réjouir d’autre chose que de voir les meilleures nations du basket européen s’affronter ? Détrompez-vous. L’équipe menée par Christian Welp fait un début de compétition assez discret, en se classant 2e de sa poule au premier tour puis… 4e au second tour. L’Allemagne est passée à une défaite d’être éliminée de sa compétition avant même la phase finale. La France vient à bout d’eux, la Croatie également… Et comme pour toute équipe qui ne performe pas en phase de poule tout en parvenant à se qualifier quand même, c’est l’adversaire le plus fort qui l’attend en quarts de finale.

Cet “adversaire le plus fort”, c’est l’Espagne. Une seule défaite sur le tournoi (face à la Grèce), et globalement, une balade qu’on estime alors sereine jusqu’en demi-finale. Jordi Villacampa pour mener le groupe, une formation très solide qui évolue exclusivement au pays, et qui joue un basket fluide qui ne nous faisait pas encore faire des cauchemars la nuit. En gros, l’équipe favorite. Et c’est là que tout va commencer.

Les médias parleront de ce qui s’est passé ensuite comme étant le “Miracle de Munich”. C’est dans la capitale de la Bavière que se tient la phase finale, et pour cet Espagne – Allemagne que la population locale attend, l’Olympiahalle est remplie par 10 800 personnes. Un brouhaha qui pousse à fond la Nationalmannschaft et qui fait vaciller les Espagnols, impuissants face à la furia de Christan Welp. La partie ira jusqu’en prolongation, avec un succès des Allemands de seulement deux points. David contre Goliath, l’ogre est tombé. Énorme sensation pour l’Europe du basket, puisqu’on attendait l’équipe Ibérique sur le podium, et pas sur la troisième marche.

Un coupe de chance, qu’on aurait pu se dire… mais non. Les hommes dirigés par le Serbe Svetislav Pesic feront aussi tomber la Croatie, désireuse de rendre hommage à Drazen Petrovic, star décédée juste avant la compétition. Malgré toute l’ardeur de ses coéquipiers, le nouveau pays de l’Adriatique ne parvient pas à stopper les Allemands, poussés une fois de plus par une foule déchaînée. Direction la finale !

Une finale très politique, puisque l’Allemagne réunifiée – bien qu’elle ne compte encore que des joueurs nés à l’Ouest – croise le fer avec la Russie, nouvellement formée de l’éclatement de l’URSS. Un peu de tension dans les gradins, et encore plus sur le terrain, bien que les acteurs aient pleinement conscience que tout cela reste uniquement sportif. Le match sera d’une grande intensité, le public voit ses joueurs toucher du bout du doigt leur rêve. La fin est irrespirable, mais l’Allemagne prend le meilleur et l’emporte 71-70. L’un des plus grands exploits du basket européen, l’un des plus beaux assurément.

Un parcours qui fait forcément penser à celui de l’Allemagne de 2023 à la Coupe du Monde, puisque très peu d’observateurs auraient misé sur la présence de la bande de Dennis Schroder en finale de la compétition. Évoluer sous les radars et choquer la planète basket, la recette secrète du basket Allemand ?