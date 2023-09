L’Allemagne a rendez-vous avec son histoire cet après-midi à 14h40 face à la Serbie. Une première finale mondiale après avoir tapé Team USA dans le plus grand match de l’histoire de la sélection allemande… mais l’histoire nous montre aussi que ce n’est pas toujours évident de conclure après une énorme perf (coucou les Bleus de 2019). Alors comment éviter un trou d’air en finale ?

Terminer le boulot pour se parer d’or. Voilà l’immense mission de la sélection allemande cet après-midi face à la Serbie. Après un match d’une pureté exceptionnelle face à Team USA, nos voisins d’Outre-Rhin doivent éviter le black-out à 40 minutes du titre mondial. Car oui, les Allemands ont gagnés, oui les Allemands ont été géniaux à tous points de vue, mais taper les ricains c’est une vraie débauche d’énergie, tant sur le plan physique que dans la charge émotionnelle et mentale que cette victoire génère. Alors pour éviter de faire une Jean-Claude Dus et réussir à conclure, les Allemands doivent apprendre du passé.

On sait de quoi l’on parle nous, Français. En 2019, la France réalisait une mixtape incroyable en tapant Team USA en quart de finale avant de pondre une bouse intersidérale en demi contre les Argentins. On s’en souvient tous, on se souvient surtout comment nos Bleus avaient parus vides et sans énergie après cet exploit XXL. La sensation de faire le match de sa vie avant de s’écrouler au moment où cela compte le plus. Pour l’Allemagne, ce sera le même défi, ce lui de surfer l’immense vague qu’ils ont généré pendant toute cette compétition et surtout éviter de finir sur le rivage.

“Nous devons jouer sans crainte, avoir faim et être agressifs. C’est la plus grande victoire de l’histoire du basket-ball allemand. Cela signifie beaucoup pour nous. Je ne vais pas m’inquiéter de la Serbie, je vais surtout essayer d’en profiter à fond.” – Moritz Wagner

Dans le cœur même de cette compétition, un autre exemple viens nous rappeler que battre Team USA n’est pas toujours signe de succès. Parlez-en aux Lituaniens. Après avoir froissé Team USA au second tour, ils se sont gentiment pris les pieds dans le tapis en quart de finale face… à la Serbie, finaliste aujourd’hui. Aussi pur soit leur basket et aussi invaincus qu’ils étaient alors, les Lituaniens n’avaient pas réussi à valider leur grosse perf’ et ont pris la porte. Une alerte supplémentaire pour les Allemands qui – vous l’avez compris – devront forcément se méfier aujourd’hui de cette Serbie qui joue un basket diaboliquement efficace.

La règle de la décompression après une énorme perf face à Team USA va-t-elle encore se confirmer ? Ou est-ce que les Allemands vont réussir à écrire l’histoire ? Rendez-vous à 14h40, en connaissance de cause.