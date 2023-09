Les États-Unis ont chuté ! Bousculés par de solides et courageux Lituaniens, les hommes de Steve Kerr ont pris une soupe monumentale en première mi-temps, un écart trop conséquent pour être comblé en deuxième période. Team USA est battue, avec une sacrée manière ! Les deux formations filent néanmoins en quarts de finale.

Pour les stats de ce match fabuleux, c’est par ici !

Décidément, la Coupe du Monde des surprises. La Coupe du Monde de l’inattendu. La Coupe du Monde de la Lituanie qui gifle les États-Unis en première mi-temps et qui se permet de leur tirer la langue. Une Team USA endormie, ou K.O. debout, ça dépend. En tout cas, le jeu fluide, collectif de la Lituanie met Steve Kerr en PLS, ses joueurs accusent immédiatement le coup. Et comme dans un cauchemar, les ‘Ricains sont menés 31-12 après 10 minutes. Anthony Edwards est monstrueux mais trop seul. Un écart permis par l’adresse in-so-lante des Lituaniens à 3 points, à 75% à la mi-temps. Jonas Valanciunas est intraitable dans la raquette

Bien sûr, Team USA a du répondant, et passe un petit run (7-0) en sortie de gueulante de Steve Kerr sur le banc, mais cela ne colmate pas la brèche déjà grande. Jaren Jackson Jr. et les fautes, ça fait beaucoup trop. Les USA bafouent, personne n’est dedans… Il faut se réveiller en seconde mi-temps, au risque de se compliquer les choses dès les quarts de finale. Et bon sang.

Steve Kerr, troisième quart-temps, Warriors. Il leur a donné le secret. Les Américains reviennent déterminés, et ça envoie un 15-2 en quelques minutes avec un jeu collectif smooth au possible. Jaren Jackson Jr, Jalen Brunson, Mikal Bridges… tout le monde artille, de loin et de près. Les Lituaniens subissent sans répondre, pris de court par l’incroyable énergie déployée par Team USA. Il faudra un temps mort des Verts pour rééquilibrer la marque, car les Zétazunis sont revenus à deux points.

À compter de ce moment ? Un mano à mano qu’on espère durer jusqu’au bout du money time. Il y a du mieux chez la Lituanie, la défense est encore bien permissive mais c’est compensé par une réussite un peu meilleure qu’au début du quart. La conséquence directe, c’est un écart qui se stabilise autour des huit à dix unités. Les minutes s’écoulent, le retour d’Austin Reaves sur le terrain est une bénédiction pour les coéquipiers de Jonas Valanciunas qui se gavent en provoquant les fautes sur le joueur de Team USA. Le tournant possible du match ? La quatrième faute personnelle du pivot Lituanien, qui laisse ses coéquipiers pour rejoindre le banc…

Grand pays de basket, la Lituanie.

C’est une religion là-bas.

Certes c’est pas la Dream Team en face (surtout que la première est lituanienne), mais ça va être la folie dans les rues de Vilnius.

Profitez en, c’est toujours un beau moment de taper les ricains ! 👏👏👏

Et alors même que Team USA aurait pu utiliser ce fait de jeu pour aller de l’avant et revenir, ce sont les imprécisions qui vont les pénaliser, notamment celles de Jaren Jackson Jr, souvent servi mais aux paluches bien glissantes. Cerise sur le gâteau, il commet une faute pour laisser l’adversaire prendre à nouveau 10 points d’écarts, ça se corse plutôt fort. On sent déjà la fin de match bien relou à base de lancers francs et de jeu hâché… pour mener les Lituaniens à l’exploit, 110-104 ! Solides même quand les Américains ont tenté la grande remontée, les hommes du Nord méritent ce succès collectif et filent en quarts de finale dans la meilleure position qui soit. Ils devraient affronter la Serbie, alors que les États-Unis hériteront possiblement de l’Italie, téma le cadeau empoisonné lol. En tout cas… Bravo messieurs les Lituaniens, vous rendez fiers tout un pays !

T’encaisses 100 pions en 40 minutes, faut déjà commencer par là.

