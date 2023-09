La Serbie reprend sa marche en avant ! En totale contrôle face à la République Dominicaine (112-79), les coéquipiers de Bogdan Bogdanovic valident sans forcer leur billet pour les quarts de finale du Mondial.

Le vainqueur en quart de finale, le perdant à la maison, pas besoin de sortir la calculette au moment d’attaquer cette rencontre entre Serbes et Dominicains. Revancharde après sa défaite face à l’Italie, la Serbie a mis la tête de la République Dominicaine sous l’eau d’entrée de match. Bogdan Bogdanovic est déjà au four et au moulin, Nikola Milutinov joue face à des enfants à l’intérieur. Entre pertes de balle à gogo (déjà 12 à la pause !) et défense cata, les Dominicains n’y sont pas du tout. Le collectif serbe se régale et les exploits individuels de Karl-Anthony Towns ne permettent même pas aux siens d’y croire un peu. Il y a déjà plus de vingt points d’écart à la mi-temps.

La deuxième mi-temps ne va pas offrir un suspense monstrueux. Bien revenus des vestiaires, les Dominicains vont montrer du mieux offensivement avec une belle adresse à 3-points mais la Serbie ne ralentit à aucun moment. Bogdan Bogdanovic est tout simplement monstrueux dans tout ce qu’il fait. Lecture de jeu, décalages, en feu total au tir. Le joueur des Hawks n’a pas raté un shoot du match ! (20 points, 5 passes, 7/7 au tir dont 3/3 de loin) Karl-Anthony Towns peut faire ses stats, il y a une ou deux classes d’écart entre les deux équipes. La moindre accélération des Serbes fait très, très mal et l’écart dépasse bientôt les +30. Bienvenue dans un long garbage time, histoire de faire souffler les titulaires côté Serbie avant la suite de la compétition. La République Dominicaine quitte elle la compétition sur une claque monumentale. Le bilan n’est pas cata pour autant mais les caraïbéens ont pu voir la différence qui existe encore entre eux et les top équipes mondiales.