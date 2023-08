En s’imposant ce matin face à l’Angola (67-75), la République Dominicaine termine première du Groupe A. Karl-Anthony Towns et ses potes joueront face au deuxième du Groupe B lors du premier match de la seconde phase, probablement Porto Rico.

Belle performance des Dominicains, qui – en s’imposant face à l’Angola ce matin (67-75) – s’adjuge la première place du Groupe A. Un joli sans faute dans une poule finalement pas si faiblarde que cela.

Il fallait éviter le piège d’entrée dans le chaudron de Manille et devant plus de 38 000 philippins déchainés. Karl-Anthony Towns et sa bande en ont bien bavé en s’imposant de six petits points seulement. Une fois le premier test passé avec succès, la République Dominicaine s’attaquait au gros morceau de cette poule : l’Italie. Les Italiens avaient pourtant mis les Dominicains rapidement dans leur poche avec un 12-0 dès le début de match. Mais les bonhommes ont du cœur et de la ressource, ils l’ont prouvé en battant finalement l’Italie 82-87 (merci pour le 3ème quart-temps la Squadra). Enfin, il fallait terminer avec l’équipe qui est toujours là, partout, tout le temps, l’Angola. Un dernier match bien chiant avec une équipe angolaise qui a collé au score toute la partie, mais qui – à l’instar de Jean Claude Dusse – n’a pas réussi à conclure.

Che Garcia masterwork 👨‍🎨#FIBAWC x #WinForDominicana 🇩🇴 pic.twitter.com/ud9yxseI0o

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 29, 2023

Tout bon donc pour la Rép-Dom qui s’ouvre les portes du deuxième tour en terminant première du Groupe A. Karl-Anthony Towns a été bon, mais le collectif dominicain n’est pas porté uniquement par son leader. L’assise défensive est solide, et de très bons lieutenants tournent autour du gros chat : Andres Feliz et Victor Liz pour ne pas les citer. De bon augure pour la suite.

Les Dominicains ont vraiment bien commencé leur Coupe du Monde et pourront surfer sur la confiance accumulée lors du premier tour pour, pourquoi pas, créer une surprise lors des échéances à venir.