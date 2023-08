Vincent Collet à Sylvain Francisco : “N’écoute pas Elie (Okobo)… il ne veut pas jouer”

En recherche de dignité face au Liban après l’élimination dès le premier tour du Mondial 2023, l’Equipe de France a plutôt continué à creuser lors de la première mi-temps ce mardi. La preuve avec cette séquence lunaire sur le banc des Bleus lors d’un temps-mort…

On ne pensait pas que nos Bleus pouvaient tomber encore plus bas, mais c’est bien le seul “exploit” réussi par l’EDF sur ce Mondial.

Menés pendant une bonne partie de la première mi-temps par le Liban (38-37 à la pause), les hommes de Vincent Collet ressemblaient à tout sauf à une équipe voulant redorer son blason. À tel point qu’on a vécu un malaise en direct à la télévision.

« Sylvain, détends-toi… écoute pas Elie, Elie il veut pas jouer mais fais pas comme lui s’il te plaît, d’accord ? »pic.twitter.com/JfgLC7gE8H

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 29, 2023

La séquence est tout simplement lunaire.

Entre le coup de gueule de Nico Batum et Vincent Collet qui parle comme s’il s’adressait à des joueurs de départemental, c’était déjà assez croustillant. Mais c’est surtout la suite qu’on retient.

“Sylvain (Francisco), détends-toi d’accord… écoute pas Elie, Elie il veut pas jouer mais fais pas comme lui s’il te plaît, d’accord ?”

Aucun fake, cette phrase a bien été prononcée par le coach des Bleus lors d’un temps-mort d’un match de Coupe de Monde.

Juste pour remettre le contexte, Sylvain Francisco a connu une première mi-temps ultra compliquée avec 0 point au compteur et plusieurs mauvais choix offensifs, notamment par précipitation. 0, c’était aussi le total de point d’Elie Okobo, à la ramasse dans ce match et plus généralement sur la Coupe du Monde. Mais chez lui, c’est visiblement le manque d’envie qui a gavé Vincent Collet. Et quelque chose nous dit qu’on n’est pas prêt de le revoir sur le parquet.

Allez, vivement que ça se termine tout ça…