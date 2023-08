Oh qu’elle est dure celle-là. L’Équipe de France qui joue un match de Coupe du Monde… et tout le monde s’en fout ? La Gaule l’a redouté, les Bleus de 2023 l’ont fait.

A 11h45 une partie de la fanbase du basket français sera devant son écran. Une infime partie probablement, car le choc de dimanche après-midi est encore dans toutes les têtes, car un match “pour du beurre” a de grandes chances de n’intéresser que peu de monde. Pour du beurre ? Oui, pour du beurre car on vous le rappelle, France et Liban sont éliminés de cette Coupe du Monde et disputeront dans les prochains jours des matchs de classement, pour savoir si on se barre d’Asie avec une 19ème ou une 28ème place. YEAH. A la place d’un match qui aurait du permettre aux Bleus de faire tourner leur effectif en vue de la suite, les Bleus joueront donc un match qui verra sans doute le staff de l’Équipe de France faire tourner l’effectif mais pas en vue de la suite.

Bah ouais, tant qu’à faire autant offrir à Isaïa Cordinier, Yakuba Ouattara et les autres coiffeurs quelques minutes sur le terrain, qui pourront au moins montrer des preuves de leur présence en Asie à leurs enfants. Puis, allez, ce match nous permettra aussi de parfaire notre connaissance du basket libanais, une connaissance du libanais qui s’arrête très clairement pour l’instant aux falafels, beureks et autres boulettes de viande.

L’heure ? 11h45. Le lieu ? Jakarta. L’objectif ? Aucun, si ce n’est ressasser et grogner. C’est comme ça, ça passera, mais merci de respecter l’adversaire, au moins ça.