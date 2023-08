Cinquième journée de Coupe du Monde aujourd’hui, et déjà le troisième et dernier match de poule (première phase) pour 16 des 32 équipes présentes en Indonésie, Japon et Philippines. Qui dit dernière journée dit enjeux, alors on vous dit tout et on compte sur vous pour répandre la nouvelle à la machine à café tout à l’heure.

Le programme du jour

9h30 : Allemagne – Finlande

Allemagne – Finlande 10h : Angola – République dominicaine

Angola – République dominicaine 10h45 : Égypte – Mexique

Égypte – Mexique 11h45 : Liban – France

Liban – France 13h10 : Australie – Japon

Australie – Japon 14h : Philippines – Italie

Philippines – Italie 14h30 : Montenegro – Lituanie

Montenegro – Lituanie 15h30 : Canada – Lettonie

Groupe A

La République Dominicaine sera éliminée si :

– elle perd contre l’Angola de 10 points ou plus et que l’Italie bat les Philippines



Tous les autres scénarios qualifient la République Dominicaine pour le second tour

L’Italie sera éliminée si :

– elle perd contre les Philippines et que l’Angola bat la République Dominicaine

– elle perd contre les Philippines de 12 points ou plus et que la République Dominicaine bat l’Angola

Tous les autres scénarios qualifient l’Italie pour le second tour



L’Angola se qualifiera pour le deuxième tour si :

– elle bat la République Dominicaine et que les Philippines battent l’Italie

– elle bat la République Dominicaine de 10 points ou plus et que l’Italie bat les Philippines

Tous les autres scénarios éliminent l’Angola



Les Philippines se qualifieront pour le deuxième tour si :

– elles battent l’Italie de 12 points ou plus et que la République Dominicaine bat l’Angola



Tous les autres scénarios éliminent les Philippines

Groupe D

La Lituanie et le Monténégro sont déjà qualifiés pour le deuxième tour.

Le vainqueur du match entre la Lituanie et le Monténégro finira à la première place du groupe et le perdant à la deuxième.

L’Égypte et le Mexique sont déjà éliminés de la course aux quarts de finale.

Le vainqueur du match entre l’Égypte et le Mexique finira à la troisième place du groupe et le perdant à la quatrième.

Groupe E

L’Allemagne est déjà qualifiée pour le deuxième tour, elle est en plus assurée de finir à la première place du groupe.

Le vainqueur du match entre l’Australie et le Japon finira à la deuxième place du groupe, tandis que le perdant prendra la troisième place et sera éliminé de la lutte pour le titre.

La Finlande est déjà éliminée et assurée de finir quatrième.

Groupe H

Le Canada et la Lettonie sont déjà qualifiés pour le deuxième tour.

Le vainqueur du match entre le Canada et la Lettonie finira à la première place du groupe et le perdant à la deuxième.

La France et le Liban sont déjà éliminés de la lutte pour le titre.

Le vainqueur du match entre la France et le Liban finira à la troisième place du groupe et le perdant à la quatrième.

Source texte : FIBA