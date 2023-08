Troisième jour de compétition et la France est déjà éliminée ? Oui, c’est la vie qu’on a décidé de mener. Dur, très dur, mais la vie continue, la preuve juste ci-dessous.

Découpons cette journée comme le destin à découpé l’Équipe de France. Ce matin ? Une première surprise puisque les Italiens se sont fait choker par la République Dominicaine et ses deux leaders, Karl-Anthony Towns et Andres Feliz, auteurs de chacun 24 points. La Rep Dom est quasiment qualifiée pour le second tour et a fait un joli pas vers les quarts, alors que les Italiens sont dans de beaux draps mais ils adorent ça. Un peu plus tard et un peu plus au Japon surtout, les Allemands ont maté l’Australie à l’issue du plus beau match de ce début de tournoi, Patty Mills a tout donné mais Maodo Lo était lo, et Dennis Schroder FIBA c’est quand même quelque chose. Les Allemands sont qualifiés, les Boomers devront attendre, au contraire du Canada et du Montenegro, qualifiés après leur deuxième victoire en deux matchs, même si pour les Canadiens on appellera plutôt ça une branlée.

Cet après-midi ? M’en parlez pas mais parlons-en quand même. La Lituanie a assuré face au Mexique et se qualifie, le Japon garde un espoir de qualif en battant la décevante Finlande grâce à son pivot américain naturalisé dont on ne souvient plus du nom mais, clairement, un dimanche à 20h02 on s’en cogne un tout petit peu. L’Angola garde toutes ses chances de qualif et pour cela elle devra battre la République Dominicaine, dans un Groupe A où il n’y pas vraiment de logique et où tout reste donc à faire. Le dernier match de la journée ? Vous ne pensez quand même pas qu’on va en REPARLER, là, à chaud, car le but en écrivant cet article est de se dégourdir les doigts, pas de se les briser par réflexe d’auto-défense.

