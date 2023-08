C’est déjà l’heure du deuxième match de la phase de groupe de ce Mondial, et pour l’occasion Italie et République Dominicaine ont croisé le fer ce matin à 10 heures tapantes. Les coéquipiers de Paolo Banchero Simone Fontecchio ont finalement dû s’incliner face à une République Dominicaine bien plus conquérante, score final 87-82, dans un match que les potes de KAT ont bien plus dominé qu’il n’y paraît.

Pour le box-score c’est par ici que ça se passe !

Vibes are immaculate at @RDBSeleccion 🕺#FIBAWC x #WinForDominicana 🇩🇴 pic.twitter.com/KumsYyX3iZ

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 27, 2023

Malgré une arrivée pleine de style des Dominicains, ce sont bien les Italiens qui démarrent très fort avec un 12-0 face à leurs adversaires du jour, dans le sillage d’un Achille Polonara à 6 points dans le premier quart-temps. Les Azzuri ont probablement vu KAT et ses potes mettre de l’ananas sur leur pizza avant le match pour être autant en rogne contre eux. La défense est bien en place et l’attaque est létale, si bien qu’ils ont même laissé PB5 aux Américains pour laisser une chance à leur adversaire de recoller. Et c’est ce qu’il va se passe,r même s’il faudra attendre plus de trois minutes pour voir la Rep Dom inscrire ses premiers points par l’intermédiaire d’Andres Feliz. Un panier qui vient sonner la révolte chez les adversaires qui vont peu à peu recoller au score, pour n’avoir plus que 6 points de retard à l’issue des dix premières minutes. 19 à 13 pour la Squadra. KAT ne trouve la mire que sur lancers-francs pour l’instant.

Un début de match bien dimanche peinard bien départementale pour la République Dominicaine.

Y’a 12-0 pour l’Italie et les replis défensifs ont la motivation d’un lampadaire défectueux.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 27, 2023

L’Italie ne lâche pas son bon rythme, mais en face ça commence à trouver la mire à 3-points et l’écart continue de se resserrer. Le tout alors que Charles-Antoine Villes galère à trouver son rythme de croisière, et il faudra presque attendre la moitié du second quart-temps pour le voir inscrire son premier panier dans le jeu après cinq loupés. Mais Andres Feliz est incandescent à 3-points avec un 4/5 longue distance, et permet de garder le rythme face au collectif italien. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais en toute fin de deuxième quart-temps, les Dominicains vont même passer devant grâce à un lay-up de Victor Liz, mais cet avantage sera de courte durée puisque Fontecchio va dunker pour redonner l’avantage aux potes de Materazzi. 39-38 en faveur des Italiens, c’est le score à la pause, ici Manille, à vous les studios.

🏀 Mitad del partido: 🇩🇴 38 – 39 🇮🇹 ¡A darle la vuelta, equipo! 🔥 #RDvsItalia

— Selección de Baloncesto de la República Dominicana (@RDBSeleccion) August 27, 2023

Les Dominicains reviennent avec de toutes autres intentions, KAT ouvre le bal par un tir primé, Liz et son évolution Pokémon Feliz scorent de loin, et c’est toute l’équipe qui sourit pour creuser leur plus gros écart du match, 44-52. L’Italie semble avoir plus de mal pour trouver la solution, en attaque face au colosse KAT, comme en défense face à la réussite insolente des Dominicains derrière l’arc, portés par un Andres Feliz qui se prend pour Jamal Crawford à claquer des 3+1 comme si de rien n’était. L’écart continue de grimper et les blocks de Nicolo Melli n’y changent rien, +14 pour la Rep Dom, 48-62, c’est Zinédine Zidane qui doit sourire dans son canapé. Un 6-0 infligé par les Italiens remet un semblant de suspense sur la table, mais c’est sans compter sur deux tirs primés dominicains pour remettre un peu d’ordre dans la maison. 56-69, tel est le score en faveur de la Rep Dom avant d’attaquer les dix dernières minutes. Avec un coach qui vit son match pour les Dominicains, avec un coach… éjecté pour l’Italie, à force d’avoir trop parlé avec les mains aux arbitres.

Not many things fancier than Nicolo Melli’s block parties 🚫#FIBAWC x #WinForItalia pic.twitter.com/5z5i16V16S

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 27, 2023

Toutefois, ce n’est pas maintenant que la réussite va s’arrêter. Jean Montero, pas en reste non plus sur ce match, démarre l’ultime période avec un tir primé. La Squadra semble dépassée, jouent petits bras en attaque et ne trouvent pas la solution alors que les adversaires scorent comme dans du mascarpone. Les potes de KAT gèrent tranquillement la fin de match même s’ils jouent à se faire peur dans les ultimes secondes en encaissant un 15-2 dans les deux dernières minutes, mais Lester Quiñones finit le taf aux lancers. Les Dominicains s’imposent tout de même sur le score de 87-82, plus tranquillement que ce que le score laisse penser, prennent la tête de ce Groupe A et posent une sérieuse option pour la première place du groupe et même pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. L’Italie, quant à elle, a encore tout à perdre ou à gagner… mais il faudra montrer autre chose et très vite.

Nuestro país despertó con una sonrisa. Vencimos a Italia en un emocionante partido y definitivamente, valió la pena cada minuto frente a la pantalla. 🇩🇴🏀 pic.twitter.com/B8ueD5qpIL

— Selección de Baloncesto de la República Dominicana (@RDBSeleccion) August 27, 2023