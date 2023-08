Patty Mills a scoré au moins 10 points sur 16 matchs de Coupe du Monde consécutifs !

On le savait aligné sur les standards de Stephen Curry et Magic Johnson en format FIBA, Patty Mills est finalement un bien meilleur joueur que ce pauvre tandem.

C’est de la stat bien brute et un peu guignolesque, mais celle-là veut quand même dire grand-chose.

16 matchs de Coupe du Monde de suite à au moins 10 points, même Miroslav Klose n’a jamais approché cette série. Et pour cause, Patty Mills est seulement le troisième joueur du XXIe siècle à tenir pareille constance. Les deux autres ? Dirk Nowitzki à 18 parties consécutives, et Pau Gasol, qui s’est payé la barre des 24. Pas franchement le clan des idiots du village donc, mais plutôt un bout de table très select entre trois monstres du basket FIBA. Dans le cas de Patty Mills, cette série n’a malheureusement permis de rapporter aucune médaille à l’Australie. Le meilleur résultat obtenu par les Boomers sur la compète est une 4e place en 2019. C’est récent, y’a forcément un lien de cause à effet entre les prestations de Patty Mills et cette – quoi qu’on en dise – belle médaille en chocolat, mais l’ancien meneur des Spurs espère forcément plus. Pour l’instant, l’Australie a déjà remporté son premier match dans cette Coupe du Monde 2023 et fait presque jeu égal avec l’Allemagne, à -2 dans le 3e quart-temps. S’rait bien qu’en fin de tournoi, Patty Mills voit une autre couleur que celle d’une belle feuille de stats noircie. Médaille de bronze, par exemple.

Les 13 points de suite de Patty Mills en début de match, en feu total.pic.twitter.com/rPHJlBOQvh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 27, 2023

10 points minimum sur 16 matchs de suite en Coupe du Monde, Patty Mills rejoint au calme Pau Gasol et Dirk Nowitzki.

FIBA Patty Mills c’est Hall of Fame. https://t.co/jSEE3g4Fu1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 27, 2023