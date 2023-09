On attaque enfin les choses sérieuses avec le début du second tour avec quelques affiches délicieuses au menu. Slovénie – Australie notamment, mais tout autour de ce choc de vrais matchs de 10h à 15h30, entre des équipes qui ont mérité leur place dans le gotha mondial 2023. Eeeeeeeeeeeeeeenvoyez le programme !

Le programme

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

10h : Serbie – Italie

10h30 : Allemagne – Géorgie

10h40 : Team USA – Monténégro

11h45 : Espagne – Lettonie

14h : République Dominicaine – Porto Rico

14h10 : Slovénie – Australie

14h40 : Lituanie – Grèce

15h30 : Canada – Brésil

Rappel des classements

Le match à ne pas rater : Slovénie – Australie

Le premier très gros choc de cette Coupe du Monde. On avait eu droit à un magnifique match entre les Australiens – déjà – et les Allemands au premier tour, remporté de peu par Dennis Schroder et ses gars, mais aujourd’hui on passe la seconde avec un match couperet entre le squad de Luka Doncic et celui de Patty Mills. Pourquoi couperet ? Car en cas de défaite les Boomers diront au revoir aux quarts de finale. La défaite face à l’Allemagne fait très mal en terme mathématiques, plus le droit à l’erreur donc, alors bon courage pour se défaire des terribles Slovènes, boostés par leur génie et un collectif qui commence à avoir du vécu. La revanche du dernier match pour le bronze olympique, du talent à tous les postes, de l’enjeu, il vous en faut plus ou on est bon ?

Mais aussi….

La Serbie et la République Dominicaine qui peuvent se qualifier dès aujourd’hui pour les quarts en cas de victoires face à l’Italie et Porto Rico. Idem pour Team USA et la Lituanie, qui ont besoin d’une victoire contre le Monténégro et la Grèce pour rejoindre le bracket final. Dans le Groupe K ce sont les Allemands qui devraient sans trop de problème assurer face à la Géorgie, alors que le Canada et l’Espagne voudront se mettre à l’abri avant le choc du groupe dimanche après-midi.