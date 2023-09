Svi Mykhailiuk s’engage pour une saison avec les Celtics !

Ah ce bon vieux Sviatoslav. Toujours là pour forcer un rédacteur à écrire correctement son nom dès 8h46 du matin.

Que dit-on à Mykhailiuk lorsque ce dernier s’engage sur une saison avec les Celtics ? Qu’il est encore trop tôt pour ce genre de breaking à la con. D’accord, les Celtics viennent satisfaire l’un de leurs deux derniers spots vacants avant l’ouverture du camp d’entraînement. Mais vous croyez qu’on aurait parlé de la signature de Svi Mykhailiuk dans le Massachussetts si l’équipe de France était encore en lice dans cette Coupe du Monde 2023 ? Bien sûr que si, il y a un lien. Et c’est même un lien direct : la France du basket pleure son élimination, les regards se tournent vers la signature de Svi Mykhailiuk à Boston. Par souci déontologique – et afin de présenter brièvement le joueur – Svi est un arrière ukrainien de 2m01 qui dégaine très correctement à 3-points : 42.4% de réussite en 32 matchs la saison passée. Il sort d’une bonne expérience à Charlotte, laquelle n’a malheureusement pas débouché sur un contrat “longue durée”. À Boston, Sviatoslav espère effacer sa nouvelle réputation de « journeyman » en posant – enfin – ses valises un peu plus longtemps que deux jours.

À l’origine, le joueur devait s’engager avec le club grec du Panathinaikos. Malgré le très fort intérêt du club d’EuroLeague, Svi a préféré prolonger son aventure outre-Atlantique.

Free agent Svi Mykhailiuk has agreed to a one-year deal with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium.

