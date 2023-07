Mike Gorman, commentateur historique des Celtics, tirera sa révérence à la fin de la saison 2023-24

C’est un chapitre de l’histoire des Celtics qui va se tourner en fin de saison. Mike Gorman, commentateur légendaire des Celtics depuis 1981, rendra le micro à l’issue de la saison 2023-24. L’occasion est trop belle pour ne pas lui rendre hommage et retracer une partie de son immense odyssée verte.

Un timbre, un visage, une voix. Intimement lié à l’histoire des Celtics depuis 43 ans, Mike Gorman – commentateur de légende des Trèfles – rendra le micro à l’issue de la saison NBA 2023-24. À 77 ans, la figure tutélaire de NBC Sports Boston se lance dans sa dernière danse, avec derrière lui des milliers de matchs et autant de souvenirs gravés dans le grand livre des Celtics de Boston.

« Être la voix des Boston Celtics depuis 1981 a été un véritable honneur et un privilège. Lorsque j’ai commencé à faire partie de l’équipe de diffusion il y a 43 ans, je n’aurais jamais pu imaginer l’incroyable aventure qui m’attendait. » – via NBC Sports Boston

Et quelle aventure ! Gorman démarre en 1981, à une époque où les C’s sortent d’une reconstruction compliquée. Comme un symbole, pour sa première année aux commentaires, les Celtics remportent le titre NBA avec dans leurs rangs un certain… Larry Bird, sélectionné deux ans plus tôt. Témoin de l’éclosion d’une des plus grandes légendes du Massachussetts, Gorman sera le premier spectateur et conteur de l’incroyable destinée de cette franchise historique jusqu’à aujourd’hui.

Parmi les relations privilégiées que Gorman a tissé durant ces années, celle avec Tommy Heinsohn est peut-être l’une des plus marquantes de son aventure. Acteur majeur de la dynastie des Celtics des années 1960 aux côtés de Bill Russell, Tommy Heinsoh se retrouve, à la fin de sa carrière, aux côtés de Mike Gorman aux commentaires sur NBC. Les deux larrons vont vite constituer l’un des duos de commentateurs les plus iconiques de la Grande Ligue pendant des décennies.

Particulièrement chauvin quand les Celtics disputent une partie, Tommy Heinsohn est un véritable personnage que Gorman complète à merveille avec une qualité d’analyse et une connaissance du jeu rares. Commentateur des grandes joutes entres Celtics et Lakers à la fin des années 2000, Gorman est aussi le diapason de la dynamique d’une rencontre. Sa marque de fabrique : “Got it” lorsque un panier est inscrit est désormais une marque déposée. Il contera les plus grandes Finales NBA de sa carrière en 2008, et verra Boston ramener enfin le trophée Larry O’Brien, après 22 ans de disette.

Intronisé au Hall Of Fame de la NBA en 2021, Mike Gorman est une légende de la franchise au même titre que toutes celles qu’il a pu voir évoluer au TD Garden pendant ces 43 années.

Robert Parish, Kevin McHale, Dennis Johnson, Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett, Rasheed Wallace, Kendrick Perkins, Rajon Rondo, Isaiah Thomas, Al Horford, Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum. Rien que ça. Le tout avec, comme dans toute grande carrière, des moments d’immense bonheur comme en 2008, et d’autres bien plus sombres.

En 1992, Reggie Lewis, une jeune pépite destinée à être le nouveau visage des Celtics succède à Larry Bird, tout jeune retraité. La nouvelle étoile montante du Massachussetts est victime d’un malaise cardiaque lors d’une rencontre de Playoffs de la campagne de 1993 face aux Charlotte Hornets. Malgré ces problèmes cardiaques décelés, il reprendra le chemin des parquets et subira une nouvelle attaque fatale lors de l’intersaison à tout juste 27 ans. Une tragédie que Gorman garde comme l’une des “plus difficiles” de sa carrière.

En 2022, lorsque le maillot de Kevin Garnett est retiré, le commentateur prononce un discours pour honorer l’une des légendes qu’il s’est passionné à suivre. Signe que Mike Gorman est et restera, bien plus qu’un simple journaliste sportif dans le coeur de la franchise.

Monstre sacré et gardien du temps à Boston, il ne nous reste plus qu’une saison pour profiter de Mike Gorman aux commentaires, laissant derrière lui un riche héritage.

Sources : NBC Sports Boston, Boston.com, CelticsWire, Celtics CNLS, Igor Talyuli, The New York Times.