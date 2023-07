Alerte à la hot take ! Jeff Teague vient de balancer une grosse déchirure verbale au micro de son podcast : selon lui, James Harden est un meilleur joueur que Dwyane Wade.

Que serait une intersaison sans les classiques classements all-time ? Pas grand chose, et Jeff Teague le sait bien puisqu’il nous a lâché une sacrée déclaration hier au moment de dévoiler son Top 5 des meilleurs arrières de l’histoire de la NBA.

« Je mets Harden au-dessus de Wade. D-Wade a eu Shaq et LeBron. Il n’a jamais vraiment été tout seul. Harden est meilleur que Wade mec. » – Jeff Teague sur le Club 250 Podcast

Une hot take brûlante comme le soleil de Miami, où Dwyane Wade a passé 15 saisons et remporté trois titres de champion NBA. Mais pour Jeff Teague, cela ne suffit pas à en faire un meilleur joueur que James Harden. Cette opinion n’a pas manqué de faire réagir au sein de la sphère NBA, la majorité des fans se mettant d’accord sur le fait que Teague a un peu craqué sur ce coup. Mais essayons de comprendre le point de vue due de l’ancien joueur des Hawks.

Jeff Teague saying Harden is a top 5 2 guard ever:

“I got (Harden) over D Wade but I’m out of pocket” 😂

Thoughts? pic.twitter.com/zLfp8U0JsL

— Bradeaux (@BradeauxNBA) July 26, 2023

D’un point de vue statistique, Harden semble assez intouchable. Avec 24,7 points et 7 passes de moyenne en carrière, il affiche une production offensive globalement supérieure à celle de Flash. Dans son prime à Houston, The Beard s’est affirmé comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération en envoyant de stats complètement affolantes, avec notamment huit saisons de suite à plus de 25 points, dont trois d’affilée à plus de 30 points entre 2017 et 2020. Des immenses performances qui lui ont valu dix sélections aux All-Star Game et six dans la All-NBA First Team, mais aussi un titre de MVP (2018) que Dwyane Wade n’a pas à son palmarès.

Mais quand on compare les accomplissements et succès collectifs des deux hommes, il n’y a pas non plus photo. Alors qu’Harden n’a connu qu’une fois les Finales NBA, Wade possède trois bagues et un titre MVP des Finales dont rêverait la Barbe. Dwyane a fait partie d’une des meilleures équipes des années 2010 et a dominé la Conférence Est avec le Heat pendant plus de 10 ans.

Jeff Teague saying Harden is a top 5 2 guard ever:

“I got (Harden) over D Wade but I’m out of pocket” 😂

Thoughts? pic.twitter.com/zLfp8U0JsL

— Bradeaux (@BradeauxNBA) July 26, 2023

Pour justifier sa position, Jeff Teague avance l’argument du collectif que les deux joueurs ont eu à leurs côtés. Selon lui, Wade a été mieux entouré qu’Harden au cours de sa carrière. Il est vrai que Dwyane a évolué avec plusieurs gros noms qui l’ont bien aidé à conquérir des titres : Shaquille O’Neal, LeBron James, Chris Bosh, Ray Allen… l’arrière du Heat a souvent bénéficié de coéquipiers performants. Mais à bien y regarder, James Harden n’est pas non plus en reste, lui qui a joué avec Kevin Durant, Kyrie Irving, Russell Westbrook ou encore Joel Embiid. On n’irait pas jusqu’à dire que Jeff Teague a tort sur ce point, mais son argument n’est peut-être pas si fort que ça.

Une chose est sûre, on ne peut donc pas crier au manque d’objectivité parce que Teague n’a évolué avec aucun des deux joueurs au cours de sa carrière. Joueur en NBA entre 2009 et 2021, il était aux premières loges pour observer la carrière d’Harden et Wade… même s’il ne faisait pas partie de la Grande Ligue lorsque ce dernier a gagné un titre en tant que franchise player du Heat.

James Harden est un meilleur joueur que Dwyane Wade, téma la taille de la take envoyée par Jeff Teague. On n’est pas sûrs de le suivre sur ce coup, mais ses podcasts sont sympas donc on va être indulgents !

Source : Club 250 Podcast