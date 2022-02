Les stars NBA s’affrontent aussi sur les pelouses de MLS : qui sont ces basketteurs qui ont investi dans le ballon rond aux States ?

Si la suprématie du basketball sur tous les autres sports de l’univers ne sera jamais remise en question ici, il est toujours intéressant de voir ce qu’il se passe sur le terrain d’à côté. En l’occurrence, la MLS va permettre à différentes stars de la NBA de s’affronter indirectement cette saison, par actions interposées.

En plein All-Star break, la NBA ne sera pas la seule ligue à reprendre du service cette semaine. Ce sera aussi le cas de la MLS, la Major League Soccer, qui va lancer sa saison 2022 ce week-end. On est encore loin du niveau de la Ligue des Champions mais que celui qui ne s’est jamais enthousiasmé devant un Bergerac Périgord Football Club – Versailles FC nous jette la pierre. On le sait, les liens entre le football (le vrai) et le basketball sont nombreux. Kobe Bryant était un grand fan du Barça alors que LeBron James est actionnaire minoritaire de Liverpool depuis de nombreuses années à hauteur de 2%. Comment ne pas citer notre Antoine Griezmann national qui a toujours les yeux tournés vers les States dès que la nuit tombe. Mais cette fois, c’est bien la ligue américaine de football qui va nous intéresser puisque l’on a vu les basketteurs investir en masse dans la MLS ces dernières années. Les meilleurs joueurs du monde doivent bien placer les millions de dollars qu’ils brassent chaque année et quoi de mieux que de continuer à développer un sport qui ne cesse de grimper au pays de l’Oncle Sam, où se déroulera notamment la Coupe du Monde 2026 (coorganisée avec le Mexique et le Canada) ? Kevin Durant s’est ainsi rapproché de la franchise de Philadelphie alors que James Harden a mis quelques billes à Houston, en souvenir du bon vieux temps chez les Rockets. En tout, ce sont donc au moins cinq grands noms de l’Association qui font partie des propriétaires d’une franchise de pied-ballon en Amérique du Nord.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bleacher Report Football (@brfootball)

Non seulement Dwyane Wade est désormais dans le board du Jazz où il a d’ailleurs réussi à faire signer son fils en G League mais il a également sauté le pas avec le Real Salt Lake en football. Désolé Chicago, sorry Miami, mais le coeur de Flash semble en réalité résider dans l’Utah. Si on remonte un peu dans les anciennes générations de ballers, qui d’autre que Steve Nash pour s’investir dans l’une des franchises canadiennes de MLS ? Le double MVP et coach des Nets est un immense fan de football (on se rappelle encore de sa passe de la tête pour Amar’e Stoudemire au concours de dunks) et il aurait très bien pu avoir une carrière à la Andrea Pirlo s’il avait choisi de faire carrière dans le soccer. Enfin, Magic Johnson est partant pour à peu près n’importe quel projet qui mêle à la fois du sport et la ville de Los Angeles et il a donc sauté sur l’occasion pour faire partie du nouveau projet du LAFC qui a vu le jour en 2018. Avec ces cinq-là, on pourrait faire une sacrée équipe de basket mais c’est donc bien sur les pelouses vertes qu’ils vont s’affronter à distance tout au long de la saison. Il sera donc assez drôle de voir comment KD et Harden vivent le prochain Houston – Philadelphie en MLS, chacun ayant des intérêts bien différents lorsqu’on troque la grosse balle orange pour le ballon rond. De là à dire que cela a provoqué la demande de départ de James Harden vers… Philly avant la trade deadline ? N’exagérons rien.

On l’a encore vu au Super Bowl, les joueurs sont curieux de ce qu’il se passe dans les autres sports jusqu’à y investir un peu de leur richesse personnelle. C’est pareil avec le soccer football qui est sur une trajectoire montante aux États-Unis depuis déjà quelques années. Alors ne vous étonnez pas si vous voyez apparaître de plus en plus de références à Mbappé, Zlatan et Cristiano dans l’univers de la NBA ces prochaines années, en grattant un peu on comprend aussi mieux l’intérêt de certains joueurs pour leur nouvelle « équipe de coeur » dans laquelle ils ont en réalité misé plusieurs mois de salaire. Ceci étant dit, bonne reprise MLS à celles et ceux qui la suivent. Avec le temps, cela devient une ligue de plus en plus crédible pour postuler au statut officieux de cinquième ligue sportive majeure aux US avec la NBA, la NFL, la NHL et la MLB.

Sources texte : Bleacher Report et Fortune.com