Les Nuggets vont signer DeMarcus Cousins jusqu’à la fin de la saison : DMC a trouvé une maison, la belle histoire avec Michael Malone se poursuit

Passé par Milwaukee cette saison et signé par les Nuggets il y a un mois quasiment jour pour jour, DeMarcus Cousins va pouvoir se poser un peu. D’après les dernières nouvelles, la franchise de Denver devrait effectivement garder DMC pour tout le reste de la saison.

Après l’expiration d’un troisième contrat de dix jours (un hardship contract, deux standards), les Nuggets devaient prendre une décision concernant DeMarcus Cousins. Possibilité numéro 1 : le garder en le prolongeant jusqu’à la fin de la saison, l’option 10-day n’étant désormais plus disponible. Possibilité 2 : le laisser partir et ainsi ouvrir un spot supplémentaire dans l’effectif en vue du marché du buyout. Finalement, si l’on en croit Shams Charania de The Athletic, c’est bien la première qui a été retenue par la franchise de Denver. L’insider nous informe en effet que les Nuggets devraient prochainement prolonger Boogie, qui restera donc dans le Colorado jusqu’au terme de la saison 2021-22. Une bonne nouvelle pour DMC qui va ainsi pouvoir s’installer pour les prochaines semaines. Pour rappel, Cousins a pas mal enchaîné les déménagements depuis la saison dernière : Houston d’abord, puis retour à Los Angeles – chez les Clippers – après sa saison blanche de 2019-20 aux Lakers, et enfin Milwaukee cette année. Partout où il est passé, le pivot de 31 ans a montré qu’il pouvait toujours être productif sur un parquet, sans pour autant s’installer durablement dans l’une de ces franchises. Désormais, aux côtés de son ancien coach aux Kings Michael Malone, Cousins possède donc un domicile fixe et c’est tant mieux pour lui.

Sources: The Denver Nuggets are planning to sign center DeMarcus Cousins to a rest-of-season contract in the coming days. Cousins’ final 10-day expired over the weekend. He’s averaged 6.1 points and 6.3 rebounds with Denver, where he’s reunited with Michael Malone. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 22, 2022

Arrivé il y a tout juste un mois dans la Mile High City, DeMarcus a participé à huit rencontres avec les Nuggets pour des stats de 6,1 points (29,4% au tir, 27,8% à 3-points), 6,3 rebonds et 1,1 passe en 13 minutes de jeu derrière Nikola Jokic. C’est justement dans ce rôle de backup du Joker qu’il tire son importance au sein du collectif des Nuggets, eux qui ne possédaient pas grand monde pour prendre les minutes quand le génie serbe est sur le banc. Ce n’est peut-être qu’une coïncidence mais Denver a remporté sept matchs sur les huit auxquels DMC a participé depuis son arrivée dans le Colorado. Quand il n’a pas joué du tout ? Le bilan est d’une victoire pour cinq défaites. Oubliez Jokic, le vrai MVP de Denver se nomme Boogie. Blague à part, l’énergie qu’il apporte en sortie de banc – banc qui a pas mal galéré en première partie de saison – semble être particulièrement appréciée du côté des Nuggets et c’est notamment pour cette raison qu’il a gagné sa place chez le sixième de la Conférence Ouest.

« Vous pouvez voir les gars qui sont sur le banc, et même sur le terrain, à quel point ils sont derrière DeMarcus. C’est vraiment chouette pour moi d’un point de vue personnel, c’est une atmosphère de famille. On parle de DeMarcus, un quadruple All-Star, qui n’était plus dans la ligue. Cela ne devrait pas être le cas, il est désormais chez nous, il a trouvé une maison. Je l’adore, et vous pouvez voir chez ses coéquipiers – quand il contre un tir, dunke le ballon ou plante un 3-points – l’énergie que ça amène. » – Michael Malone, via le Denver Post

DeMarcus Cousins et les Nuggets, ça va durer jusqu’à la fin de la saison. Une fin de saison qui pourrait être particulièrement excitante pour DMC si Jamal Murray et Michael Porter Jr. finissent par revenir de leur grosse blessure. En tout cas, on est bien contents pour Boogie car il mérite clairement une petite place en NBA.

Source texte : The Athletic