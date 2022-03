DeMarcus Cousins en mode old school : 31 points en 24 minutes face aux Rockets, ça rappelle une douce époque

Privés de Nikola Jokic, les Nuggets ont pu compter sur un grand DeMarcus Cousins face aux Rockets. Un pivot All-Star qui fait tourner la boutique dans les Rocheuses, on change pas les bonnes habitudes.

Pour la box score maison de DeMarcus Cousins en go-to-guy des Nuggets, cliquez sur le lien magique.

Battus à la maison par le Thunder il y a deux jours, les Nuggets avaient à cœur de se racheter cette nuit. Pour cela, rien de tel que le punching-ball officiel de la Ligue, les Rockets. Les hommes de Stephen Silas restent sur onze défaites de rang et ils ne masquent même plus leur envie de bien figurer à la Draft 2022. La proie est donc idéale pour les chercheurs d’or mais encore faut-il la chasser sans leur meilleur atout. Annoncé malade, Nikola Jokic reste sur la touche et Mike Malone a donc décidé d’offrir une première titularisation à un certain DeMarcus Cousins ! Avec 7,5 points et 6,6 rebonds en 13 minutes dans le Colorado, Boogie a prouvé qu’il pouvait être un back-up de qualité pour le Joker. Voilà pour lui l’occasion de montrer qu’il est aussi capable de faire plus lorsqu’on lui laisse un peu de temps de jeu.

Le hasard fait bien les choses puisque Cousins retrouve une de ses ex avec Houston. La franchise aux fusées avait coupé l’intérieur en février 2021 après un passage particulièrement compliqué. Le voilà donc en position de régler quelques comptes et il ne s’est pas privé. Les stats sont stylées : 31 points, 9 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 10/14 au tir dont 3/4 du parking et 9/10 sur la ligne des lancers ! Le chantier de Boogie est énorme et il est encore plus impressionnant quand on sait qu’il a été réalisé en… 24 minutes ! Christian Wood et Alperen Sengun ? C’est dans la poche arrière. De quoi nous offrir un petit moment de nostalgie et nous renvoyer en 2018, l’époque où Cousins était encore vu comme le meilleur pivot de la Ligue. Quatre ans plus tard, on doit désormais se contenter d’une version limitée mais le joueur prouve qu’il est encore capable, sur certaines occasions, de redevenir celui qu’il était alors : un vrai monstre et une terreur pour toutes les défenses. Une masterclass qui méritait bien une belle standing ovation de la part du Pepsi Center. Forcément, on sait apprécier les pivots qui dominent dans les Rocheuses.

DeMarcus Cousins receives a standing ovation in Denver after dropping 31 points for the @nuggets! pic.twitter.com/hFQWRm8aV7 — NBA (@NBA) March 5, 2022

DeMarcus Cousins nous a replongé dans le passé le temps d’un match face aux Rockets. On sait que Boogie ne peut plus nous sortir des perfs comme celle-ci tous les soirs alors savourons ce doux cru de 2018 qui n’a pas si mal vieilli en quatre ans.