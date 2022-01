DeMarcus Cousins s’engage avec les Nuggets pour dix jours : ça y est, Nikola Jokic peut officiellement trembler pour sa place

C’était pressenti depuis deux bonnes semaines, mais c’est désormais officiel. Le pivot vétéran DeMarcus Cousins, après un passage plutôt réussi aux Bucks, vient de retrouver preneur puisque les Nuggets ont bien décidé de le signer pour une dizaine de jours.

Les retrouvailles entre DeMarcus Cousins et Michael Malone sont actées ! Les deux, qui ont partagé de grands moments une saison et demie du côté de Sacramento il y a quasiment une décennie se retrouvent désormais du côté de Denver, comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN. Bon, si ça se trouve, l’intérieur et le coach auront à peine l’occasion de se remémorer quelques mauvais souvenirs datant de la période Kings vu que DMC va évoluer sous un contrat de dix jours, mais ça reste une opportunité à saisir pour Boogie. Une opportunité obtenue notamment grâce à ses performances plutôt solides lors de son passage à Milwaukee plus tôt dans la saison : 17 matchs joués dont cinq en tant que titulaire pour combler un peu l’absence de Brook Lopez, 9,1 points et 5,8 rebonds de moyenne en un peu moins de 17 minutes par soir, bref une contribution honnête pour le pivot de 31 ans. Ça n’a peut-être pas suffi pour prolonger l’aventure chez les champions en titre – qui ont préféré ne pas garantir son contrat – mais ça a visiblement suffi à convaincre les Nuggets, sans doute déçus par les performances très moyennes de Nikola Jokic en ce moment.

ESPN story on DeMarcus Cousins signing a 10-day deal with the Denver Nuggets today: https://t.co/emHoqHV0ps — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 21, 2022

Dix jours, ça devrait donner l’occasion à Boogie de s’illustrer sur au moins six matchs s’il est opérationnel dès ce soir contre Memphis. Après les Grizzlies, les Nuggets affronteront deux fois Detroit, puis Brooklyn, la Nouvelle-Orléans et enfin… Milwaukee pour boucler le mois de janvier. On verra ensuite si l’aventure se prolonge pour DMC mais ce qui est certain, c’est qu’il y a un petit spot à prendre sur le poste de pivot remplaçant chez les Nuggets. Alors évidemment, avec un Joker en mode MVP qui fait la pluie et le beau temps à Denver, ce n’est pas le besoin le plus crucial dans la rotation des Nuggets, cependant Michael Malone ne possède pas vraiment d’autres pivots de métier dans son roster en dehors de Niko. Du coup, on se dit que ça peut matcher, et peut-être pour plus longtemps que dix jours. De plus, Cousins peut apporter son expérience à une équipe des Nuggets qui veut regarder vers le haut et qui espère récupérer Jamal Murray et Michael Porter Jr. cette année. On vous rappelle d’ailleurs que la franchise du Colorado vient de se séparer de deux jeunots – P.J. Dozier et Bol Bol – pour récupérer le sniper Bryn Forbes, champion avec les Bucks la saison dernière. Preuve que Denver ne compte rien sacrifier du tout malgré l’incertitude entourant toujours Murray et MPJ.

Nouvelle opportunité pour Cousins, et on est bien contents pour lui car il la mérite après sa contribution solide chez les Bucks. Clairement, DMC a toujours le niveau pour contribuer en NBA dans un rôle limité. Espérons désormais qu’il puisse rester dans une franchise plus longtemps que quelques semaines par-ci par-là…

Source texte : ESPN