DeMarcus Cousins vers un 10-day contract avec les Nuggets ? Montre juste des highlights à Mike Malone, ça devrait passer

Dans cette NBA faite de va-et-vient d’un bon gros paquet de joueurs NBA, l’un d’entre eux continue de tenter un mérité comeback. Ce joueur c’est DeMarcus Cousins, meilleur pivot de NBA il y a encore quelques années et désormais obligé de piger à droite à gauche pour se refaire la cerise. Prochaine étape potentielle ? Les Nuggets !

Après un bon passage avec Milwaukee ces dernière semaines (9,1 points et 5,8 rebonds), DeMarcus Cousins s’est pourtant vu montrer la porte de sortie par les Bucks, ces derniers ne désirant pas poursuivre l’aventure avec l’ex-Beast dans l’optique, logiquement, de se renforcer ailleurs avant la trade deadline du 10 février prochain. DeMarcus a donc fait son baluchon, dans l’espoir de continuer à griser son CV après des intérims avec les Warriors, les Rockets, les Clippers et donc les Bucks. Difficile chemin de croix depuis sa terrible blessure de 2018 avec les Pels, on rappelle qu’à l’époque le mec claquait des 25/18/8/4/4 tous les deux jours, triste vie, mais DMC ne lâche pas le steak et va donc rencontrer Mike Malone dans les prochaines heures afin de tenter de lui prouver qu’il peut être le back-up du meilleur pivot de la Ligue pour au moins 50% des observateurs.

Cousins is expected to meet with Nuggets president Tim Connelly before a contract is officially offered, according to sources. Cousins also played for Nuggets head coach Michael Malone with the Sacramento Kings and had a solid relationship with him. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) January 9, 2022

Le meilleur pivot de la Ligue en 2017 pour faire souffler le meilleur pivot de la Ligue en 2022 ? Manquerait plus que le meilleur pivot de la Ligue en 2025 pour compléter le trio, manquerait plus que Victor Wembanyama bien sûr. Phrase totalement inutile d’autant plus que le V est plutôt poste 4, mais DMC, lui, se vêtira bien de son plus beau costard pour faire des ronds de serviette au coach de Denver, et à moins d’une raison qu’on ignore encore on imagine bien le fit entre les deux hommes, entre le joueur et Denver, les Nuggets n’ayant actuellement aucune solution de rechange au poste 5, privilégiant souvent le small-ball lorsque le Joker est sur le banc avec la bande de Green (Jean-François et Jean-Michel).

Est-ce qu’on y croit ? Oui. Rectification, on en a surtout ENVIE. Envie de voir encore et encore l’un des personnages les plus marquants de NBA depuis plus de dix ans, à qui il reste clairement encore quelques tomars à poser sur la nouvelle génération. Allez Mike, et si besoin on peut gérer la lettre de recommandation.