Message à destination de Klay Thompson : ne sois pas choqué, le monde a bien changé depuis 942 jours

Cher Klay, tu vas revenir après une absence de 942 jours 237 419 943 743 siècles. On te voit te dandiner et frétiller d’impatience sur le banc depuis le début de la saison, ce soir la cage sera enfin ouverte et tu pourras faire ton entrée comme un fauve dans l’arène. Mais avant qu’on ne laisse s’exprimer le félin qui est en toi sur les parquets NBA, lis quand même ces quelques lignes afin d’éviter de passer pour un boomer dès ta première interview.

Premier point positif : tu devrais reconnaître certaines têtes dans ton équipe. Le cinq majeur de ton dernier match était composé de Draymond Green, Stephen Curry, Andre Iguodala, Kevin Looney et toi-même, et ils sont tous encore là aujourd’hui, même si Dede a passé deux ans à voyager entre temps. Par contre sache que KD s’est fait la malle à Brooklyn et quelques gars solides ont fait leur arrivée. Tu rencontreras par exemple un mec qui s’appelle Jordan Poole et qui est en train de faire des dingueries depuis le début de la saison. Drafté juste après ton départ mais déjà dans sa troisième année NBA, forcément. Ah oui, et le fils de Gary Payton est ton coéquipier aussi, tu verras, niveau hustle il fait kiffer.

Pour info tu ne joues plus dans la même salle. Finito l’Oracle Arena et bonjour le Chase Center, faudrait quand même pas te gourrer de salle tout à l’heure.

Par contre, tu vas vite comprendre que les années sans toi c’était un peu compliqué… Depuis bientôt deux ans le monde entier est bloqué dans une pandémie et toutes nos habitudes sont bien chamboulées. Sache d’ailleurs qu’au printemps 2020 on a carrément dû faire une coupure pendant plusieurs mois. Depuis on fait un peu comme on peut et cette année il faut naviguer entre les protocoles Covid et quelques matchs suspendus pour essayer tant bien que mal de maintenir la saison, alors que la pandémie reprend du grade depuis quelques mois. Pas drôle hein.

De toute façon tout avait très mal commencé en ton absence. En effet, dès le début de l’année 2020 un enc*lé d’hélicoptère a décidé de bugger en plein vol en emportant avec lui Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes. Même pas quatre ans après sa retraite, le Black Mamba s’envolait définitivement et on est vraiment désolé de devoir reparler de tout ça.

Tiens, pour en revenir au basket, tu dois savoir qu’il y a eu plusieurs nouveaux champions en ton absence. Toronto a remis sa couronne aux Lakers de LeBron et Anthony Davis durant l’année 2020, des Lakers champions… en août… dans une bulle qui se voulait stérilisée du Covid… à Orlando et face au… Heat de Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro, oui t’as raté quelques épisodes là. L’an dernier ce sont les Bucks de Giannis qui ont raflé la couronne face aux Suns de Devin Booker et CP3, ça en fait des infos à intégrer, je sais.

Ça y est, tu dois être complètement perdu mon pauvre Klay. Et pourtant tu es loin d’avoir tout vu. Dire que quand tu es parti Ja Morant et Zion Williamson n’étaient pas encore des joueurs NBA. En ton absence le second a eu le temps de faire une saison quasi blanche, avant de devenir All-Star, puis de (re)devenir gros. Sinon, si je te dis qu’un pivot serbe de 2m10, drafté au second tour en 2014, a tourné quasiment en triple-double de moyenne l’an dernier et qu’il est le MVP en titre tu me crois ? Pourtant je t’assure que c’est vrai, Nikola Jokic a bien porté son équipe sur son dos toute la saison pour la hisser à la troisième place de l’Ouest.

Pour te rassurer un peu, il y a aussi des choses qui ne changent pas en NBA. Tu te souviens de LeBron James, Carmelo Anthony et Chris Paul ? Qui sont là depuis ta première année NBA ? Et bien on a appris récemment… que le temps n’avait aucun effet sur eux. Ils n’ont pas vieilli, Carmelo a juste rejoint LeBron aux Lakers et CP3 est désormais gouverneur de l’Arizona.

En parlant de vieux briscards de la NBA, tu devrais en revoir quelques autres en ce moment. Ils sont de passage parce qu’avec le Covid on signe beaucoup de contrats de 10 jours, ouais, c’est la mode. Lance Stephenson joue depuis quelques jours avec les Pacers, Greg Monroe est aussi en vadrouille quelque part à l’Est. D’ailleurs les rosters actuels sont un peu… bizarres. Max Strus est un titulaire solide en NBA cette année, Jaylen Nowell colle des matchs à 29 points et des énormes posters avec les Wolves, bref tout par à vau-l’eau

Tiens, la NBA est passée à Paris aussi en ton absence. C’était le 24 janvier 2020 et l’évènement était absolument grandiose. Toute cette belle folie devait se reproduire au cours des saisons 2021 et 2022, mais c’est un peu comme ton retour la saison dernière… ça a foiré quoi. Covid oblige, la NBA a décidé de suspendre ses voyages en Europe et c’est tant pis pour nous, parce qu’on aurait adoré que tu puisses passer nous voir cette saison.

Puisqu’on parle de la capitale de notre beau pays sache qu’elle est dorénavant la ville de résidence de… Lionel Messi. Dit comme ça, ça ne paraît pas fou mais en fait s’il habite là-bas c’est parce qu’il… joue là-bas maintenant. Après 17 saisons au FC Barcelone, la Pulga a été transférée au Paris Saint Germain, personne n’y croyait quand la news est tombée je te rassure, mais depuis, on l’a vu jouer des matchs avec le maillot du PSG et même mettre des buts, pas beaucoup, alors il paraît que c’est bien réel.

Ah oui, pour finir : dans le monde du cinéma il s’est aussi passé un truc de fou. Jonathan Cohen a passé neuf semaines dans une villa sous le nom de Marc, entouré de femmes de rêve, et le résultat de son expérience est digne des plus grands Kubrick, sauf que c’est beaucoup plus drôle. Alors si tu t’ennuies dans le bus pour rejoindre le Chase Center cette aprèm, maintenant tu sais quoi regarder.

Après ce petit tuto, tu as donc toutes les cartes en main pour bien réussir ton retour en NBA. Nous de notre côté on va prier très fort pour qu’il ne t’arrive plus jamais de broutilles.

P.S : Steph est devenu il y a quelques semaines le shooter le plus prolifique de l’histoire de la NBA devant Ray Allen alors tu as du pain sur la planche pour essayer de rattraper ton pote !